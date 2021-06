Em Manaus, 70 vagas de emprego são ofertadas nesta quinta-feira (01)

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h | Foto: Divulgação

Manaus - Para amenizar os impactos da crise econômica, o Sine Manaus oferta 70 vagas de emprego em várias áreas de atuação para quinta-feira (01). Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.



O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento aqui e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quinta-feira:

Posto Constantino Nery

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria "A" ou "B", dentro do prazo de validade e possuir moto ou carro próprio;

Atividades – vender produtos de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal e alimentícios. Acompanhar os pedidos e fazer pós-venda.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

2 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "A", dentro do prazo de validade;

Atividades – aspirar carpetes, bancos e porta-malas; pincelar painel; limpar partes plásticas internas; limpar vidros; lavar tapetes; lavar caixa de rodas; lavar pneu e roda; lavar o carro; lustrar o veículo; aplicar cera plástica nas partes plásticas externas; aplicar cera na pintura; lavar o motor; lavar estofados; hidratar banco em couro; cristalizar vidro; polir vidro; higienizar ar-condicionado; colocar sachê, lixeira e adesivos; zelar por todos os equipamentos, produtos e ferramentas da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lavador de Veículos” para [email protected]

6 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Cidade Nova ou nas adjacências: Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova, Nova Cidade e Monte das Oliveiras;

Atividades – registrar mercadorias, produtos e serviços através de leitor ótico, recolher o pagamento das compras, dar troco ao cliente, emitir cupom fiscal e entregar ao cliente, embalar produtos do cliente, fazer o fechamento do caixa no fim do turno.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)" para [email protected]

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, preparar carnes para a comercialização, desossando, identificando tipos, marcando, fatiando, pesando e cortando, manter a ordem e higiene do local, entre outras atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, escamar, tirar espinhas, embalar, manter a ordem e higiene do local, entre outras atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

1 vaga – Padeiro Confeiteiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência em fabricação de pães especiais, artesanais de fermentação natural ou não, bolos, doces, pizzas e salgados em geral. Ter familiaridade com todos os equipamentos de padaria. Possuir conhecimento em práticas de segurança alimentar;

Atividades – fabricar produtos de panificação e confeitaria, recomendar e desenvolver receitas para a renovação de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Padeiro Confeiteiro” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com produção de saladas, tábuas, molhos, sobremesas e manusear o forno e o fogão;

Atividades – fazer saladas, molhos, recheios, cortar, fritar e cozinhar.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha” para [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com a la carte e buffet self service;

Atividades - preparar os ingredientes para uso no processo culinário (picar, descascar legumes e cortar carnes). Preparar variedades de refeições, bem como: carnes, peixes, frangos, frutos do mar, saladas, molhos e sobremesas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Cozinheiro” para [email protected]

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar a argamassa para o assentamento, coordenar trabalhos com outros membros da equipe e assentar acabamentos (soleiras, peitoris) em portas e janelas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pedreiro” para [email protected]

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades - executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente Administrativo” para [email protected]

1 vaga – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino superior cursando em Engenharia Civil;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar projetos complementares de instalações prediais, combate a incêndio, estruturas de concreto e metálicas. Realizar acompanhamento, planejamento e controle de obras em galpões industriais, reformas residenciais, muro de contenção, pavimentação e cobertura em estrutura metálica.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Encarregado de Obras” para [email protected]

Posto Phelippe Daou

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Empilhadeira

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico profissionalizante em Mecânica, NR33 e NR35. Desejável curso de Soldagem;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e paleteiras.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção de Empilhadeira” para [email protected]

15 vagas – Instalador de TV a cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação "A/B" ou "B", conhecimento em informática e pacote Office e disponibilidade de horário;

Atividades – planejar, instalar e reparar redes e linhas de tv a cabo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Instalador de TV a cabo” para [email protected]

4 vagas – Técnico de Laboratório

Escolaridade – ensino técnico completo em Análises Clínicas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar a coleta de exames de forma geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Laboratório” para [email protected]

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - colocar e tirar etiquetas, corte e costura.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureira” para [email protected]

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar cortes especiais e atendimento ao balcão.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

2 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em zona e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "A" ou "B";

Atividades - realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Instalador Técnico de Purificador de Água” para [email protected]





2 vagas – Auxiliar de Produção - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - auxiliar na chegada e saída de pacotes e no carregamento e distribuição de materiais e insumos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]





5 vagas – Motorista de Transporte de Passageiros

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de Direção Defensiva e Transporte de Passageiros atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria "D". Desejável experiência seja em rotas do distrito industrial;

Atividades – realizar transporte de passageiros em rotas para o Distrito Industrial.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Transporte de Passageiros” para [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar a produção de doces e bolos em geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Confeiteiro” par [email protected]

10 vagas – Montador - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades - efetuar a montagem do ar-condicionado e equipamentos de informática, bem como equipamentos auxiliares.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Montador (PCD)” para [email protected]

2 vagas – Ajudante de Oficina

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de máquinas pesadas, montagem e troca de peças, lubrificar motor e alinhar direção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Oficina” para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de máquinas pesadas, montagem e troca de peças, lubrificar motor e alinhar direção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Caminhão” para [email protected]

3 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação Categoria "A" e veículo próprio;

Atividades – realizar entrega de delivery.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motoboy” para [email protected]

