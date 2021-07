Câmara de Manaus antecipa pagamento da primeira parcela do 13º salário

De acordo com o presidente David Reis, a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro representa um alívio no orçamento doméstico dos servidores | Foto: Robervaldo Rocha – Dircom/CMM

Manaus (AM) - O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), anunciou nesta quinta-feira (1/7), a antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores do legislativo.

Mais de 1,6 mil servidores municipais, incluindo efetivos, comissionados, verba de gabinete e vereadores, receberão a primeira parcela do décimo, totalizando R$ 2.676.367,59 que serão injetados na economia na próxima segunda-feira (05/7).

De acordo com o presidente David Reis, a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro representa um alívio no orçamento doméstico dos servidores, e deve colaborar para minimizar eventuais dificuldades enfrentadas nesse período de pandemia da covid-19.

" Apesar do avanço na vacinação contra covid-19, ainda vivemos um momento de extrema incerteza, diante das consequências econômicas da pandemia. Sendo assim, nosso objetivo é injetar recursos financeiros em nossa economia a fim de fazer o dinheiro circular e possibilitar que nossos servidores possam aliviar possíveis pendências financeiras, ocasionadas pelo período de paralisação econômica gerada pela pandemia " David Reis, presidente

