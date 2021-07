Em maio, maior produção de motocicletas no PIM é destinada à Austrália

Em terceiro lugar nos produtos mais exportados pelo Amazonas ficou o item “motocicletas”, registrando o valor de US$ 8,5 milhões | Foto: Reprodução Internet

Depois dos Estados Unidos e da Argentina, agora foi a vez da Austrália aparecer como o maior comprador das motocicletas produzidas no Amazonas. É o que mostram os dados da Balança Comercial do Amazonas referente a maio de 2021, elaborada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).



A Austrália aparece pela primeira vez no relatório liderando as compras do produto, ficando responsável pela participação de 30,76% do montante total exportado pelo Amazonas.

No saldo geral, a Balança Comercial do Amazonas de maio de 2021 registrou aumento de 41% das exportações na comparação com maio de 2020. Enquanto que em relação a abril de 2021, apresentou -6,79%. O valor total das exportações registrou cifras de US$ 74,34 milhões.

Destinos

Em maio de 2021, o país que mais comprou do Amazonas continuou sendo a Venezuela pelo quinto mês consecutivo. O país vizinho foi o principal destino das exportações amazonenses e responsável por US$ 15 milhões, com crescimento de 13% em relação a abril de 2021. O produto mais exportado pelo Amazonas para os venezuelanos foi o item “misturas e pastas para preparação de produtos de padaria”, com participação de 36%.

O segundo produto mais exportado foi “ouro em outras formas semimanufaturadas”, representando pouco mais de US$ 9 milhões e o equivalente a 12% do total exportado.

A Alemanha foi o país responsável por 56% das aquisições desse produto, nesse segmento, seguida da Suíça que registrou 43% da exportação desse item. Foram registradas vendas apenas para esses dois países.

Em terceiro lugar nos produtos mais exportados pelo Amazonas ficou o item “motocicletas”, registrando o valor de US$ 8,5 milhões, correspondente a 11% do total exportado.

Para a secretária executiva de Planejamento da Sedecti, Sônia Janete Gomes, os números da Balança Comercial referente a maio, demonstram um cenário internacional diversificado de parceiros comerciais para o Amazonas, no atual período.



" O crescimento das exportações de motocicletas para a Austrália e do ouro para Alemanha e Suíça, apontam para uma diversificação de produtos e parceiros comerciais, o que incrementa a economia do Amazonas " Sônia Gomes, secretária executiva

No geral, o produto mais exportado em maio pelo Amazonas foi o item: “outras preparações alimentícias”, que corresponde ao total de US$ 10,9 milhões, e o equivalente a 14% do total exportado. O principal destino desse item foi a Bolívia que registrou participação de 44% de toda a exportação desse valor.

Importação

Em maio de 2021, as importações do Amazonas registraram o montante de US$ 1,1 bilhão – um aumento de 60% na comparação com maio de 2020, e de 11,8% na comparação com abril de 2021. A China se manteve como a principal origem das importações do Amazonas, registrando o montante de US$ 441 milhões, o que representa a participação de 39% das importações totais do Amazonas.

O principal item importado do país asiático aparece no relatório como “outras partes destinadas aos aparelhos transmissores”, representando o volume de US$ 183 milhões, o equivalente a 16% das importações, sendo que 70% são originários da China.

Em segundo lugar aparece o item “processadores e controladores”, alcançando cifras de US$ 127 milhões com participação de 11% do total, também tendo a China como origem de 34% das compras desse produto para o Amazonas.

Corrente de Comércio

Em abril de 2021, a Corrente de Comércio do Estado do Amazonas que é a soma das importações com as exportações) totalizou o montante de US$ 1,2 milhão, um crescimento de 12% na comparação com abril de 2021 e de 59% em relação a maio de 2020. O saldo em maio deste ano foi de US$ -1 bilhão.

Interior

Para o interior do Amazonas, a Balança Comercial de maio de 2021 registrou que o município de Presidente Figueiredo foi o maior exportador, ficando responsável por US$ 4 milhões do total exportado em todo o Estado. A China foi o destino principal do item “ferro-ligas”.

Enquanto que o segundo município que mais exportou no mês de maio foi Itacoatiara, apresentando no relatório, o montante de US$ 1 milhão na comercialização do item “madeira serrada”, que foi o principal produto a ser vendido para os EUA.

Já nas importações, influenciado pelas operações de empresas do setor de extração de gás natural, o município de Silves vem se mantendo como o maior importador no Amazonas, ficando responsável pelo volume de US$ 2,8 milhões. A Argentina foi o maior parceiro comercial e o item “aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias” ficou como o principal produto importado.

Ainda nas importações, Autazes ficou em segundo lugar, registrando o valor de US$ 323 mil, tendo a Alemanha como principal local de origem de suas importações referente aos itens “partes de motores”, como principal produto importado.

Balança Comercial

A Balança Comercial do Amazonas é um dos estudos produzidos pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Informações (Depi) da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) da Sedecti. O estudo tem como fonte principal de informação, a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Secint) do Ministério da Economia (ME).

O objetivo do trabalho é acompanhar o desempenho mensal das relações comerciais do Amazonas e, dessa forma, permitir o entendimento de sua evolução nas exportações e importações no Estado.

Para acompanhar esse e outros estudos, basta acessar o Painel da Balança Comercial do Amazonas no site da Sedecti e clicar na aba “Indicadores e Mapas”.

