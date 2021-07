AM: programa ‘Idoso Empreendedor’ é lançado com oferta de microcrédito

Para solicitar o recurso financeiro do “Idoso Empreendedor”, é necessário acessar o site da Afeam | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Para estimular os pequenos negócios no Amazonas, o governador do estado, Wilson Lima, lançou o programa “Idoso Empreendedor” nesta sexta-feira (02). O programa oferta microcrédito para que idosos de baixa renda, com idade igual ou superior a 60 anos, possam iniciar ou ampliar os próprios negócios. Os recursos vão de R$ 5 mil (sem avalista) até R$ 21 mil (com avalista).



“É uma linha de crédito para essa faixa etária que também tem necessidade de ter uma ocupação e gerar renda. Há muitos idosos que têm alguns empreendimentos, ou que têm a vontade de empreender e hoje estão tendo a oportunidade aqui na Afeam”, disse o governador durante o lançamento do programa na sede da Afeam, na zona centro-sul de Manaus.

" Só nesses meses deste ano até agora, até o mês de junho, já é o maior investimento (da Afeam) dos últimos quatro anos, algo em torno de R$ 110 milhões com as melhores taxas do mercado, com prazo de carência muito grande, tanto na capital quanto no interior " governador, Wilson Lima

Na solenidade de lançamento, o governador entregou um cheque no valor de R$ 5 mil para a idosa Izabel Honório Ramos, de 78 anos, que utilizará o valor para ampliar sua banca de hortifrúti, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital.



“Vai ajudar no meu trabalho, então eu agradeço muito a Deus, eu estava precisando. Isso vai ser importante para mim, estou muito satisfeita com a ajuda de vocês. Eu considero que daqui para frente, com esse esforço, essa ajuda, nós vamos crescer”, afirmou a beneficiada.

No lançamento, o governador entregou um cheque no valor de R$ 5 mil para a idosa Izabel Honório Ramos, de 78 anos | Foto: Divulgação/Secom

Programa



Coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o “Idoso Empreendedor” foi criado a partir de registros do banco de dados do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI/Sejusc). De acordo com a secretária da Sejusc, Mirtes Sales, todos os grupos de idosos, começando pela capital, Manaus, serão atendidos.

" Os grupos de idosos são localizados em diversos bairros de Manaus, são 53 ao todo. Nós vamos fazer um agendamento para poder ouvir um a um. Cada grupo tem até 280 idosos, tanto na capital quanto no interior, então nós vamos até eles, vamos fazer as palestras, vamos mostrar que eles podem, sim, empreender " secretária Sejusc, Mirtes Sales

Procedimento



Para solicitar o recurso financeiro do “Idoso Empreendedor”, é necessário acessar o site da Afeam e clicar no campo “Crédito Emergencial 2021”. Após isso, basta seguir o passo a passo disponível no site, com envio da documentação solicitada pela Agência.

Após a inscrição no programa, a Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa realizará as visitas e entrevistas com os idosos. Em seguida encaminhará a declaração da secretaria informando se o solicitante atende os requisitos sociais para a participação no programa.

“O nosso crédito é online, com a parceria com a Sejusc, eles vão catalogar essas pessoas, vão inscrever. Aí entra uma parceria que é importante salientar, que é a formação dele, um curso técnico através do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Nós não pensamos só em dar o crédito em si, vamos capacitar também ele a inovar, a empreender com melhor qualificação”, disse Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da Afeam.

*Com informações da assessoria





