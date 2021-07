Em Manaus, Carteira Nacional do Artesão é emitida para indígenas

Durante o evento, aconteceram apresentações como danças tradicionais de algumas etnias | Foto: Mylena Matos e Matheus Cagy/Setemp

Manaus - Para estimular o empreendedorismo e a economia criativa, integrantes do departamento de artesanato da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) atenderam a comunidade indígena localizada no Parque das Tribos, no bairro Tarumã Açu. No evento, os artesãos puderam realizar o cadastro e a emissão da Carteira Nacional do Artesão.



A iniciativa, que visa o crescimento da geração de emprego e renda, aconteceu na maloca principal da comunidade e recebeu boa parte da população que vive no local. Ao todo, 82 pessoas foram atendidas na ação.

Participaram da atividade a secretária executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Neila Azrak; além de Marcos Apolo Muniz e Luiz Carlos Bonates, respectivamente titular e secretário executivo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que foram recepcionados pelo coordenador da Maloca, Ismael Franklin Gonçalves, e a cacique geral do Parque das Tribos, Lutana Ribeiro.

Durante o evento, aconteceram apresentações como danças tradicionais de algumas etnias, dentre elas, a Sateré Mawé, Tikuna, Witoto, Muduruku e Baré.

" Estou muito feliz em fazer parte desse trabalho com a Setemp, pois percebo o entusiasmo das pessoas ao terem essa oportunidade e, com isso, temos certeza que outras iniciativas serão realizadas, a fim de beneficiar a comunidade " secretário da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo

“Nosso dever é sempre abrir portas e dar oportunidades às pessoas mais distantes e vir até o Parque das Tribos é uma experiência incrível. Isso só está sendo possível, com o apoio do Governo do Estado”, acrescentou Neila Azrak.

