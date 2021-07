Governo prorroga auxílio emergencial por mais três meses

| Foto:

Brasília (DF)- O presidente da República, Jair Bolsonaro editou nesta segunda (5) decreto para prorrogar por três meses o pagamento do auxílio emergencial. Os valores continuam os mesmos, entre 150 reais e 375 reais. Para custear os gastos com a concessão e a operacionalização da prorrogação do auxílio, o presidente editou medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania.



Pela regra em vigor, os valores do auxílio variam conforme a composição familiar:

- Pessoas que moram sozinhas: R$ 150 por mês;

- Mulheres chefes de família: R$ 375 por mês;

- Demais beneficiários: R$ 250 por mês;

Os pagamentos continuarão sendo feitos por meio de conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa TEM. O Calendário de pagamentos ainda será divulgado pela Caixa.



A prorrogação por mais três meses (agosto, setembro e outubro) já tinha sido anunciada pelo governo nas últimas semanas, mas faltava a formalização. A extensão aconteceu devido à continuidade da pandemia de Covid-19.

Bolsa Família

O plano do governo é encerrar o auxílio emergencial em outubro para “turbinar” até o fim do ano o programa Bolsa Família. Os ministérios da Cidadania e da Economia discutem aumentar o valor médio do Bolsa Família, hoje em cerca de R$ 190, e flexibilizar os critérios de acesso para que mais famílias recebam o benefício.

Leia mais:

Nascidos em março já podem sacar auxílio emergencial; confira