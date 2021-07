Mais de 3.800 cartões do Auxílio Enchente são entregues em Borba

O valor pode ser usado na compra de itens da cesta básica, material de higiene e limpeza, e até materiais de construção | Foto: Divulgação/Secom

Borba - Com o intuito de ajudar a população, duramente afetada pela cheia em Borba (a 151 quilômetros de Manaus), 3.889 cartões do Auxílio Estadual em Enchente foram entregues nesta segunda-feira (5) no município. Cada cartão conta com o depósito de R$ 300 cada, sendo que 3.485 já tinham sido entregues em outro momento.



Em Borba, a ajuda humanitária envolve a Defesa Civil do Estado, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), a Secretaria de Estado da Educação e Desporto (Seas) e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). A prefeitura municipal também participa da ação, por meio da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.

De acordo com a secretária da Seas, Alessandra Campêlo, somente com o Auxílio Enchente, o município está sendo beneficiado com um investimento de R$ 1.166.700,00. O aporte reforça a área social e também a economia, uma vez que os recursos giram dentro do próprio município.

Conforme a coordenação do Auxílio Enchente, as entregas do benefício na zona urbana do município já foram finalizadas. Resta apenas a realização de uma ação na zona rural para o fechamento da missão do programa em Borba.

Sobre o programa



Criado pelo governador Wilson Lima para responder de forma imediata às demandas das famílias atingidas pela cheia histórica dos rios da região, o Auxílio Enchente consiste num crédito de R$ 300 para cada beneficiário, pago em parcela única. O valor pode ser usado na compra de itens da cesta básica, material de higiene e limpeza, e até materiais de construção, conforme a necessidade do cidadão.





