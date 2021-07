Está desempregado? Confira 68 vagas de emprego nesta terça-feira (6)

Vendedor, confeiteiro e auxiliar de cozinha são algumas das vagas ofertadas | Foto: Reprodução da Internet

Manaus - Para diminuir os números de desempregos em Manaus, o Sine oferta 68 vagas em várias áreas de atuação nesta terça-feira (6). Os interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.



O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site , para concorrer às vagas, deve o Portal Emprega Brasil para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento aqui e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Vagas ofertadas para esta terça-feira:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à sorveteria Glacial)

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatório – ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria "A" ou "B", dentro do prazo de validade e possuir moto ou carro próprio;

Atividades – vender produtos de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal e alimentícios. Acompanhar os pedidos e fazer pós-venda.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

1 vaga – Padeiro Confeiteiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência em fabricação de pães especiais, artesanais de fermentação natural ou não, bolos, doces, pizzas e salgados em geral. Ter familiaridade com todos os equipamentos de padaria. Possuir conhecimento em práticas de segurança alimentar;

Atividades – fabricar produtos de panificação e confeitaria, recomendar e desenvolver receitas para a renovação de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Padeiro Confeiteiro” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com produção de saladas, tábuas, molhos, sobremesas e manusear o forno e o fogão;

Atividades – fazer saladas, molhos, recheios, cortar, fritar e cozinhar.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha” para [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com a la carte e buffet self service;

Atividades - preparar os ingredientes para uso no processo culinário (picar, descascar legumes e cortar carnes). Preparar variedades de refeições, bem como: carnes, peixes, frangos, frutos do mar, saladas, molhos e sobremesas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Cozinheiro” para [email protected]

2 vagas – Vigia – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios - diferencial ter cursos profissionalizantes na área;

Atividades - exercer a função de vigia, rondando as dependências das obras e escritórios, observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vigia (PcD)" para [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – preparar sobremesas e diversos tipos de doces do cardápio, a partir das demandas recebidas. Montar sobremesas individuais, buffets, bandejas e cuidar da distribuição nos locais de consumo. Desenvolver ficha técnica de custos e preparo de novas sobremesas, sob orientação. Recolher as sobremesas no final dos serviços, tanto no buffet, quanto na cozinha e encaminhar ao destino apropriado com segurança. Cumprir, integralmente, as boas práticas de segurança alimentar e orientar o auxiliar de cozinha.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Confeiteiro” para [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – preparar os pratos do cardápio do dia, a partir das demandas recebidas, cozinhando, grelhando, assando os alimentos. Executar atividades de confeitaria, preparando doces e bolos. Monitorar o consumo do buffet e providenciar a reposição dos alimentos, quando necessário. Recolher os alimentos no final dos serviços, tanto no buffet quanto na cozinha, e encaminhar ao destino apropriado. Garantir o cumprimento integral das boas práticas de segurança alimentar. Executar outras atribuições correlatas de acordo com a necessidade da área.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Cozinheiro” para [email protected]

2 vagas – Ajudante Industrial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar e ter disponibilidade para fazer hora extra. Diferencial ter noções de mecânica ou elétrica;

Atividades – auxiliar no serviço de mecânica industrial ou elétrica.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Ajudante Industrial (PCD)" para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na realização de serviços de limpeza em geral, bem como: recebimento, separação e distribuição de correspondência e materiais, atividades de limpeza e conservação de instalações.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PCD)” para [email protected]

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" ou "D", dentro do prazo de validade, ter curso de Operador de Empilhadeira e curso de N-35 (Norma Regulamentadora de Trabalho em Altura) atualizados.

Atividades – realizar a movimentação dos produtos através da operação de empilhadeiras ou transpaleteira. Conferir armazenagens e contar itens do inventário rotativo. Descarregar produtos e dispositivos da logística reversa. Realizar a separação de mercadorias, carga e descarga de veículos, bem como a movimentação horizontal de mercadorias com transpaleteira, empilhadeira manual (pequeno porte) e paleteira manual. Auxiliar no inventário do estoque fazendo a contagem física e conferindo no sistema, buscando respostas para irregularidades entre volume físico no estoque versus registros no sistema.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Empilhadeira” para [email protected]

2 vagas – Estágio Técnico

Escolaridade - ensino técnico cursando em Eletrotécnica, Elétrica ou Eletrônica;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios - ter domínio do pacote Office e com formação técnica prevista entre julho de 2022 e julho de 2023. Desejável ter inglês nível básico;

Atividades - acompanhar as manutenções planejadas dos equipamentos de utilidades. Acompanhar e elaborar controles de indicadores de consumo energético. Acompanhar e elaborar controles de indicadores de consumo de água no campus. Manter relatórios informativos de sustentabilidade para o campus.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estágio Técnico” para [email protected]

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar rotinas administrativas, relatórios, arquivamentos e outras atividades inerentes à função.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)" para [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que o candidato tenha experiência com vendas por ligação e na área educacional;

Atividades – fazer vendas por ligações e redes sociais, realizar contato com empresas e fazer visitas externas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, em vários setores e locais da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para [email protected]

POSTO SINE MANAUS – SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

2 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em zona e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "A" ou "B";

Atividades - realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Instalador Técnico de Purificador de Água” para [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Produção - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - responsável por executar as atividades de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]

1 vaga – Arquiteto

Escolaridade – ensino superior completo em Arquitetura e Urbanismo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter noções básicas de projeto, boa oratória e compreender sobre a parte comercial;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Arquiteto” para [email protected]

1 vaga – Instrumentador Cirúrgico

Escolaridade – ensino técnico completo em Instrumentação Cirúrgica ou Enfermagem;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar os procedimentos cirúrgicos, manusear materiais hospitalares e realizar o preenchimento de planilhas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Instrumentador Cirúrgico” para [email protected]

4 vagas – Auxiliar Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de noções básicas de mecânica automotiva;

Atividades – auxiliar na desmontagem e montagem do cubo de roda.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Mecânico de Autos” para [email protected]

15 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue e manipulação de alimentos;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência nas áreas de conferente, auxiliar de almoxarifado, almoxarifado e auxiliar de estoque;

Atividades - efetuar a etiquetação ou cadastramento de bins no sistema.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de autopeças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de autopeças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estoquista” para [email protected]





