Prorrogada consulta à sociedade manauara sobre PPA; veja como

A página é de simples utilização e conta com informações referentes ao PPA e LOA | Foto: Divulgação / Semef

Manaus (AM) -A Prefeitura de Manaus prorrogou até esta próxima sexta-feira, 9/7, o prazo para os cidadãos manauaras acessarem o “Consulta à Sociedade 2021” . A ferramenta é um método inovador de o município incluir a sociedade na elaboração do Plano Plurianual (PPA) do próximo quadriênio do município e da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Manaus (2022-2025). Para participar, basta acessar o endereço eletrônico https://consultasociedade.manaus.am.gov.br/

" Esse momento é histórico na gestão do prefeito David Almeida, de oportunidade de participação da população no processo orçamentário da Prefeitura de Manaus. Por meio do site, qualquer cidadão consegue eleger as principais áreas a serem priorizadas no orçamento dos próximos quatro anos do município, bem como sugerir projetos para sua comunidade, bairro e para todo o município em forma geral " Karliley Capucho, subsecretária de Orçamento e Projetos daSecretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef

Capucho informou, ainda, que a página é de simples utilização e conta com informações referentes ao PPA e LOA. Para preencher o formulário e selecionar as áreas de interesse, é só clicar no botão “participar” na página inicial. É obrigatório informar dados como nome completo, data de nascimento, escolaridade e endereço com CEP.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Setor de Construção Civil perde mais de 15 mil operários no Amazonas



Projeto de cursos para artistas oferece 50 vagas gratuitas em Manaus