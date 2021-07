Em Parintins, agroindústria supera pandemia e retoma investimentos

Localizado em Parintins, o negócio potencializa a agroindústria no Amazonas | Foto: Divulgação/Sepror

Parintins - O maior empreendimento de polpas de frutas da região do Baixo Amazonas, que também atua em três municípios do oeste do Pará, recebeu a visita do titular da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), Petrucio Magalhães Júnior. Localizado em Parintins, o negócio potencializa a agroindústria no Amazonas.



O Governo do Estado vem dando atenção e recursos ao agro no interior, por meio do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), que tem participação direta do Sistema Sepror.

Participação do Estado



Segundo o dono do negócio, Francinaldo Godinho de Souza, o governo é o maior parceiro do empreendimento. Através do Preme, Souza fornece alimento de qualidade para os estudantes e mantém suas atividades.

" O Preme é decisivo para os municípios, um fator primordial, pois sem este incentivo do governo à produção rural, seja aos agricultores familiares, seja à agroindústria, muitos já teriam deixado de produzir ou de funcionar " empreendedor, Francinaldo Souza

A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) também contribui decisivamente para o aumento da fruticultura, através das políticas governamentais de crédito emergencial destinadas a esta cadeia produtiva. Sem isso torna-se inviável manter a agroindústria na região do Baixo Amazonas, segundo Souza.

Produção

O negócio trabalha com dez sabores de frutas regionais em embalagens de 500 gramas e um quilo. São: Açaí, Abacaxi, Acerola, Caju, Cupuaçu, Goiaba, Graviola, Maracujá, Manga e Taperebá.

Agora, Souza aposta na recuperação da economia local e do estado, em 2022, para avançar. “Temos a certeza de que, com apoio que não nos tem faltado do Governo do Estado e nossa inserção em outros programas conduzidos pelo Sistema Sepror, iremos conseguir nosso objetivo mais nobre que é criar mais empregos no município, apoiar os parceiros produtores familiares que fidelizamos ao longo de nossa existência, e estender as ações da empresa na busca de ocupação de espaço no mercado amazonense e estados vizinhos”, disse.

*Com informações da assessoria

