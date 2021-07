Veja vagas de emprego do Sine-AM nesta quarta-feira (7)

| Foto:

Amazonas - 24 vagas de emprego foram divulgadas pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), para esta quarta-feira (7). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.





22 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO



Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na indústria de eletrônicos, (placas, parafusadeira, solda, componentes, roteadores, aparelhos de Wi-fi), controle remoto, ar condicionado e aparelhos de som (acústica), curso de TBO, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDORA INTERNA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de cosmético, curso desejável de atendimento ao cliente, documentação completa e currículo atualizado.





