Aumento de 6,3% no preço da gasolina afeta manauaras

Manaus - A Petrobras anunciou mais um aumento nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, que passou a valer desde terça-feira (6). Nas refinarias, o preço da gasolina recebe um aumento de R$ 0,16 (6,3%), passando de R$ 2,53 para R$ 2,69. Manaus já sente o reflexo desse reajuste, com a média da gasolina subindo de R$ 5,29 para R$ 5,59 por litro nos postos.



A enfermeira Emelly Rodrigues, 24, usa o carro todos os dias para ir trabalhar e gasta, em média, R$ 600 por mês para abastecer. Ela conta que, devido a essa constante elevação de valor, sua rotina se resume a economizar e que tem pensado em trocar o veículo de quadro rodas por uma moto.

" Eu evito sair sem necessidade. Só faço o percurso entre casa e trabalho e, quando preciso resolver coisas, prefiro acumular para fazer tudo de uma vez. Esse aumento é triste para o trabalhador. Seria ideal que o valor do salário subisse à medida que a gasolina sobe também " enfermeira, Emelly Rodrigues

A manicure Islene Rodrigues, 41, também utiliza o carro diariamente para se locomover até o trabalho, e acha o reajuste um absurdo. “O preço da gasolina aumentou um dia desses, agora já vai aumentar de novo? Daqui a pouco a gente não vai mais nem poder sair de carro. Mais fácil ir andando”, desabafa.

A manauara conta que deixa de comprar coisas da cesta básica e evita momentos de lazer, tudo para economizar o dinheiro da gasolina. “Às vezes, tenho algum dinheirinho e penso “não posso gastar, tenho que colocar gasolina." Sem contar que agora só ando com o tanque do carro na reserva”, relata.

Islene já tentou usar etanol, combustível mais barato, mas o resultado não agradou, uma vez que ele evapora mais rápido que a gasolina comum.

Diesel e gás de cozinha



O diesel terá um reajuste 3,7%, chegando ao preço de R$ 2,81, valor de refinaria. E o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha, passa a valer R$ 3,60 por kg, com um aumento médio de R$ 0,20.

Vale ressaltar que estes valores são válidos para distribuidoras. Para o consumidor final, ainda há o acréscimo de impostos, custos para a mistura obrigatória de biocombustível, margem de lucro de distribuidoras e revendedoras e outros custos.

A manicure Islene também sente o peso deste aumento em casa. Antes, ela costumava comprar a botija de 13kg regularmente, hoje, porém, compra a que o dinheiro do mês permite. “É uma situação complicada. A coisa mais rara hoje em dia é comprar botija de 13kg. Eles estão vendendo gás ou ouro?”, critica.

Manaus é a décima capital com o valor mais alto do gás de cozinha do país, com uma média de R$ 91,65, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As outras seis capitais da região Norte estão entre as nove primeiras colocadas.

Mas por que aumentou?

A explicação dada pela Petrobras para o reajuste é o alinhamento com os preços internacionais, principalmente do petróleo Brent, além do aumento da inflação e do câmbio no Brasil.

De acordo com a estatal, esse alinhamento "é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes setores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileira".

O economista Origenes Martins acrescenta ainda que a economia nacional e amazonense vem sofrendo um círculo vicioso: o aumento do preço dos combustíveis reflete na alta do preço da energia elétrica, forçando a inflação, que acaba por ser, novamente, um fator de subida dos combustíveis.

" Por outro lado, temos o excesso de dependência das usinas termelétricas, que levam o governo a utilizar o combustível fóssil em grande escala, aumentando a demanda e por consequência o preço da energia elétrica. Estes fatores são em geral a consequência da falta de investimento em infraestrutura que estiveram durante quase duas décadas completamente parados " economista, Origenes Martins





