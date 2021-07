Em Tonantins, 1.490 famílias recebem cartões do Auxílio Enchente

Foram disponibilizados 993 cartões para a zona urbana e 497 para a zona rural | Foto: Divulgação/Seas

Amazonas - Com o objetivo de ajudar as famílias afetadas pela cheia no Amazonas, o Governo do Estado realizou a entrega de 1.490 cartões do programa Auxílio Estadual Enchente em Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus). A iniciativa beneficiou as famílias do município, com investimento de R$ 447 mil.



A execução do programa envolve a Defesa Civil do Amazonas e a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), além de outros órgãos da administração estadual e prefeituras, por meio das Defesas Civis e secretarias municipais de Assistência Social. Em Tonantins, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também colaborou com a ação.

Segundo o coordenador da Seas no município, Lincoln Almeida, as entregas em Tonantins aconteceram no período de 26 de junho a 6 de julho. Foram disponibilizados 993 cartões para a zona urbana e 497 para a zona rural, totalizando 1.490 famílias beneficiadas.

" Graças ao empenho dos servidores públicos do estado e da prefeitura, a ação do Auxílio Enchente foi um sucesso absoluto em Tonantins. Com isso, o Governo do Amazonas cumpriu a missão de levar a assistência social aos que mais precisam, nesse momento de enchente histórica e pandemia " secretária da Seas, Alessandra Campêlo

Sobre o programa

Criado pelo governador Wilson Lima para responder de forma imediata às demandas das famílias atingidas pela cheia histórica dos rios da região, o Auxílio Enchente consiste num crédito de R$ 300 para cada beneficiário, pago em parcela única. O valor pode ser usado na compra de itens da cesta básica, material de higiene e limpeza, e até materiais de construção, conforme a necessidade do cidadão.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais de mil famílias recebem Auxílio Estadual Enchente em Nhamundá

Auxílio Enchente: mais de 75 mil famílias recebem o benefício