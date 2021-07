Mais de 5,5 mil marcas de cachaça estão registradas no Brasil

O número de marcas de cachaça registradas aumentou 18,5% em 2020 | Foto: Reprodução

O brasileiro gosta de consumir cachaça. Embora seja produzida no Brasil, outros países ganham quando o assunto é consumo. A Escócia está em primeiro lugar.

Brasil tem 5.523 marcas de cachaça e aguardente disponíveis no mercado para comercialização, coleção e degustação pelos apreciadores e colecionadores de rótulos destes destilados.

O número de marcas de cachaça registradas aumentou 18,5% em 2020, na comparação com o ano anterior, e as marcas de aguardente tiveram incremento de 11,3%. São 4.743 marcas de cachaça e 780 marcas de aguardente registradas no país.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (6) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) na publicação "A Cachaça no Brasil: Dados de registro de Cachaças e Aguardentes”.





O número de produtores de aguardente e cachaça registrados no Brasil aumentou 4,14% em 2020, quando comparado com o ano anterior, chegando a 1.131 estabelecimentos. O número de produtores de cachaça aumentou 6,8%, o que compensou a retração de 3,5% do número de produtores de aguardente no período.

O estado de Minas Gerais permanece na liderança tanto em número de produtores de cachaça como de aguardente. A região Sudeste é a que tem o maior percentual de estabelecimentos registrados para produção de cachaça (68,7%), com um total de 656 produtores.

A abrangência nacional de produtores de cachaça aumentou em 2020, quando foram identificados produtores registrados no Mapa em 25 unidades da federação. Apenas os estados do Amapá e Roraima não têm produtores de cachaça registrados.

A aguardente de cana e a cachaça são bebidas destiladas obtidas a partir da cana-de-açúcar. Enquanto a cachaça pode ser obtida apenas a partir da destilação do mosto fermentado de cana, a aguardente pode ser obtida deste ingrediente e também a partir do rebaixamento do teor alcoólico do destilado alcoólico simples de cana. Outras diferenças são a graduação alcoólica e parâmetros físico químico diferentes.

Os termos "cachaça" e "cachaça do Brasil" são indicações geográficas para o nosso país, portanto a denominação só pode ser utilizada por produtores nacionais.

*Com informações do Mapa

