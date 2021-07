Em Manaus, parceria em favor fiscalização de serviços é renovada

A renovação dessa parceria representa uma maior segurança jurídica no processo de fiscalização | Foto: Divulgação/Ageam

Manaus - Para promover uma melhor fiscalização e maior segurança aos usuários dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, transporte e iluminação pública, no âmbito do município, instituições assinaram o primeiro aditivo ao termo de cooperação técnica.



A renovação da parceria foi firmada na quarta-feira (7), entre o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, e o gestor do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), Márcio André Brito, e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), na sede da Agência municipal, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.

“É um convênio inédito no Brasil, entre um agente regulador municipal e o Ipem com toda sua expertise. A renovação dessa parceria representa uma maior segurança jurídica no processo de fiscalização, sendo isso vantajoso para o usuário e para a concessionária, pois vai garantir mais confiabilidade, além, é claro, do fortalecimento das duas instituições que representam a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado”, afirmou Fábio Alho.

Com o aditivo, nos casos referentes ao abastecimento de água, as aferições dos hidrômetros serão realizadas a partir de agora nos laboratórios localizados na sede do Ipem, o que possibilitará ampliar a capacidade de vistoria de 75 aparelhos para 185 aparelhos por dia.

" Este era um pleito antigo do instituto e, graças à participação direta e ativa da Ageman, nós conseguimos viabilizar e provar tecnicamente para a concessionária, a garantia efetiva da imparcialidade na realização das perícias dos equipamentos " presidente Ipem-AM, Márcio André

Segundo o termo, caberá ao Ipem enviar à Ageman as denúncias relativas às relações de consumo para conhecimento e adoção de providências; fiscalizar os estabelecimentos para averiguação de indícios de práticas infrativas e posterior autuação, quando necessária; disponibilizar Normas, Portarias, Instruções de Serviço, Orientações integrantes a Política Nacional Metrologia Legal e a Política Nacional da Avaliação da Conformidade de Produtos e Serviços a Ageman, dando-lhes o devido encaminhamento e procedendo às diligências competentes, além de fornecer à Ageman os laudos das aferições realizadas pelo órgão nos hidrômetros dos imóveis dos usuários dos serviços de abastecimento de água.

O referido Termo de Cooperação Técnica terá vigência de mais 24 meses. As obrigações pactuadas não envolvem transferências de recursos.

Fortalecimento

No mês passado, a Ageman firmou termo semelhante com o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), com o propósito de fortalecer a fiscalização dos serviços públicos e proteger os usuários.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: nova sede da Ageman é inaugurada em Manaus

Luminárias de LED são instaladas no campo do CSU do Alvorada