Em junho, custos da construção no AM sobem 1,54%

Manaus - O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado nesta quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que a alta acumulada nos últimos 12 meses, no Estado, de 17,04%, bate o recorde do mês anterior (15,72%), e é o maior aumento na série histórica da pesquisa, com desoneração da folha de pagamento, iniciada em 2013. No ano (janeiro a junho), a variação registrada no Estado foi de 6,30%.



Com a variação mensal, o custo da construção por metro quadrado, no Amazonas, que em maio havia fechado em R$ 1.328,71, passou para 1.349,11, em junho, sendo R$ 829,00 relativos aos materiais e R$ 520,11, à mão de obra. Em junho de 2020, o custo do metro quadrado era R$ 1,152,52, no Estado.

Se a alta no custo da construção civil no Amazonas foi de 1,54%, em junho, índice bem acima da inflação para o mês (0,53%), o aumento no custo da Construção Civil registrado em âmbito nacional foi ainda maior, alcançando 2,46%. De janeiro a junho, no país, o índice acumula alta de 11,38%, e a variação dos últimos doze meses alcança 20,92%.​​​​​​​

Ranking da variação mês/mês anterior – custo médio

A alta no custo médio da construção civil do Amazonas, de 1,54%, obtida em junho de 2021, em relação ao mesmo mês do ano anterior, colocou o Estado em 14º lugar entre as outras unidades da federação com maiores aumentos. Os menores índices foram os do Pará, com 0,53%, Sergipe, com 0,58%, e Roraima, com 0,66%; e os maiores, os do Paraná, com 5,42%, Mato Grosso do Sul, com 4,65%, e Pernambuco, com 4,22%.

Custo médio – moeda corrente

O custo médio por metro quadrado da construção civil, no Amazonas, aumentou de R$ 1.328,71, em maio, para R$ 1.349,11, em junho. No Brasil, este custo foi de R$ 1.421,87, no mês de junho.

No Amazonas, o custo médio do material de construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 812,30, em maio, para R$ 829,00, em junho. E o custo médio da mão de obra, por metro quadrado, foi de R$ 520,11, em junho, mantendo-se estável em relação a maio (R$ 516,41).

Ranking da variação do custo médio

O custo médio da construção civil no Amazonas, de R$1.349,11, posicionou o estado em uma posição intermediária (19ª) em relação às outras unidades da federação. Os menores custos foram os do Sergipe (R$ 1.245,76), Rio Grande do Norte (R$ 1.261,25) e Alagoas (R$ 1.288,24). E os maiores, os de Santa Catarina (R$ 1.576,54), Rio de Janeiro (R$ 1.552,3) e São Paulo (R$ 1.516,62).

Ranking Custo Médio - Componente Material

O custo médio do material de construção no Amazonas, de R$829,00, posicionou o estado em uma posição intermediária (10º) em relação às outras unidades da federação. Os menores custos de material foram observados no Rio Grande do Norte (R$ 771,47), Espírito Santo (R$ 772,39) e Sergipe (R$ 779,68). E os maiores custos, em Tocantins (R$ 884,13), Acre (R$ 875,8) e Distrito Federal (R$ 870,97).

Ranking Custo Médio - Componente Mão de Obra

O custo médio da mão de obra no Amazonas, de R$520,11, posicionou o estado (21º) entre as unidades da federação com menores variações. Os menores custos de mão de obra foram os do Sergipe (R$ 466,08), Ceará (R$ 474,83) e Alagoas (R$ 482,76). E os maiores custos os do Rio de Janeiro (R$ 738,79), Santa Catarina (R$ 733,0) e Paraná (R$ 697,91).

