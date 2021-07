Em maio, indústria no AM cresce 98,2% em relação ao mesmo mês em 2020

Já em comparação com abril, a indústria local cresceu 0,5% | Foto: Divulgação

Manaus - A Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que, na comparação com abril, a indústria amazonense registrou, em maio, crescimento de 0,5%; variação menor do que a média nacional (1,4%). O avanço da indústria geral do Estado em maio foi o terceiro consecutivo, após as altas de março (8,7%) e abril (1,0%).



Apesar do avanço em maio ter sido inferior ao nacional, o crescimento da indústria no Estado em 2021 se destaca, em comparação com o ano anterior. Em maio de 2021, em relação ao mesmo mês de 2020 (momento do 1º pico da Covid-19 no Estado), houve crescimento fora do comum, de 98,2% da indústria. Já no acumulado do ano (janeiro a maio deste ano), a variação foi de 27,1%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em nível Brasil, o desempenho da indústria no mesmo período foi de 13,1%. Já o desempenho dos últimos doze meses no Amazonas foi de 13,3%, contra 4,9% de desempenho positivo da indústria nacional.

O crescimento de 1,4% na produção industrial nacional, na passagem de abril para maio, foi acompanhado por 11 dos 15 locais analisados pela edição regional da Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional).



A análise dos dados que comparam a base de 2021 com a de 2020 devem levar em consideração o contexto de isolamento social e restrições como medidas de combate à covid-19.

Ranking da variação mês/mês anterior

O avanço da indústria amazonense, de 0,5%, na passagem de abril para maio, colocou Amazonas numa posição intermediária (9ª) entre as 14 unidades da federação pesquisadas. Os piores desempenhos foram os do Pará (-2,1%), Bahia (-2,1%) e Paraná (-1,4%); e os melhores foram os de Goiás (4,8%), Minas Gerais (4,6%) e Ceará (4,4%).

Ranking da variação mensal – comparação com o mesmo mês do ano anterior

Devido às paralisações na produção industrial em maio de 2020, em razão das medidas de restrição para conter a Covid-19 no Estado, o avanço da indústria amazonense, de 98,2%, em maio de 2021, em relação ao mesmo mês do ano anterior, colocou o Amazonas na primeira posição entre as unidades da federação pesquisadas. Os piores desempenhos foram os da Bahia (-17,7%), Mato Grosso, (-2,2%) e Goiás (-0,3%). E os melhores, os do Amazonas (98,2%), Ceará (81,1%) e Santa Catarina (38,7%).

Ranking da variação acumulada do ano

O crescimento da indústria amazonense, de 27,1%, em maio de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi o maior entre as unidades da federação pesquisadas. Os piores desempenhos foram os da Bahia (-16,3%), Mato Grosso (-5,3%) e Goiás (-4,2%). E os melhores, os do Amazonas (27,1%), Santa Catarina (26,7%) e Ceará (25,3%).

Desempenho por atividades

Em maio de 2021, as indústrias extrativas tiveram crescimento de 6,0% em relação a maio de 2020, e as de transformação, crescimento de 107,5%.

Quase a totalidade das atividades da indústria local tiveram resultados positivos em maio, e contribuíram para o avanço da indústria amazonense, a saber: Outros equipamentos de transportes (793,5%) (motocicletas e suas peças), Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (186,3%) (gás natural), Fabricação de máquinas e equipamento (166,3%) (artefato de aço e tampas e cápsulas), Fabricação de bebidas (129,9%), Fabricação de produtos de metal (61%) (lâminas, aparelhos de barbear, estruturas de ferro), Fabricação de máquinas e equipamentos e materiais elétricos (54%) (conversores, alarmes, condutores e baterias), Fabricação de produtos de borracha (51,6%) e Fabricação de equipamentos de informática e eletrônicos (31,3%) (celular, computador e maquinas digitais). Em maio de 2021, a única atividade que obteve desempenho negativo foi a Impressão e reprodução de gravações de DVDs e discos (-50,1%).





