Polo Industrial cresce 59,91% nos quatro primeiros meses de 2021

Manaus - Entre janeiro e abril de 2021, o Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou R$ 48,21 bilhões, representando aumento de 59,91% em relação ao mesmo período do ano passado (R$ 30,15 bilhões). Em dólar, o resultado também foi positivo – foram US$ 8.74 bilhões faturados no primeiro quadrimestre de 2021 contra US$ 6.39 bilhões no mesmo intervalo de 2021, o que aponta crescimento de 36,64%. Os dados são dos Indicadores de Desempenho do PIM, divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).



As exportações somaram US$ 139.39 milhões nos quatro primeiros meses do ano, atingindo aumento de 20,95% na comparação com o mesmo período de 2020, quando as vendas ao mercado externo totalizaram US$ 115.24 milhões.

O resultado expressivo do PIM contou com o desempenho positivo dos segmentos Eletroeletrônico (faturamento de R$ 10,55 bilhões e crescimento de 39,01%) e de Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico (faturamento de R$ 13,04 bilhões e crescimento de 96,33%). Os dois segmentos são responsáveis por quase metade do faturamento total do PIM. Também se destacaram no período os segmentos Termoplástico (faturamento de R$ 4,44 bilhões e crescimento de 89,20%); Metalúrgico (faturamento de R$ 4,32 bilhão e crescimento de 52,07%); Químico (faturamento de R$ 4,07 bilhões e crescimento de 54,97%); e Mecânico (R$ 3,37 bilhões e crescimento de 81,41%).

Produção

Entre os principais produtos fabricados nos quatro primeiros meses de 2021, o destaque vai para os tablets, cuja produção cresceu 245,96%, com 552.885 unidades fabricadas. Ainda do segmento de bens de informática, estão os microcomputadores portáteis, com 267.805 unidades produzidas e crescimento de 69,56%, e também os microcomputadores desktop, que cresceram 79,13%, com produção de 25.187 unidades. Telefones celulares também apresentaram bom desempenho, com 4.479.414 unidades produzidas e crescimento de 34,98%

O segmento de Duas Rodas, que vem apresentando uma retomada gradativa no mercado, apresentou crescimento de 20,70% na produção de motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 363.348 unidades produzidas; e de 24,15% nas bicicletas, inclusive elétricas, com produção de 223.526 unidades.

Outros produtos com destaque no crescimento são home theater, com 39.512 unidades produzidas e crescimento de 197,64%; rádios e aparelhos reprodutores e gravadores de áudio portátil (mp3/mp4 e toca disco digital a laser), com 252.288 unidades fabricadas e crescimento de 102,36%; condicionadores de ar do tipo split system, com produção de 2.465.030 unidades e crescimento de 60,82%; e forno micro-ondas, com 1.551.263 unidades produzidas e crescimento de 56,87%.



Mão de obra

O PIM registrou no mês de abril 100.560 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que representa um aumento de 11,73% postos de trabalho em comparação a abril de 2020 (90.006 trabalhadores). A média mensal de janeiro a abril de 2021 está em 102.265 trabalhadores, com crescimento de 10,57% em relação à média mensal do mesmo período de 2020.

Avaliação

Para o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, mesmo com a queda da produção e faturamento registrados nos meses de março e abril do ano passado, afetada pela primeira onda da pandemia de Covid-19, há outros indicativos que apontam o crescimento real do desempenho do PIM. “Estamos mantendo uma média acima dos 100 mil empregos em 2021, além do aumento de quase 60% na aquisição de insumos, o que demonstra sinais da retomada do crescimento econômico, que deverá ocorrer em consonância com a imunização da população para a Covid-19”, observou.

