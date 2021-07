IEL oferece 425 vagas para estágio em diversas áreas; confira

Para o nível médio, 93 vagas são para o turno matutino e 90 são para o turno vespertino | Foto: Divulgação/IEL

Manaus - O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) abriu 425 vagas de estágio com atuação em regime presencial, sendo 242 vagas para estudantes de nível superior e 183 vagas para estudantes de nível médio. Com bolsas que vão de R$ 600 a R$ 700 reais para nível superior, e R$ 265,00 para nível médio.



As vagas para nível superior são para os cursos de Administração (61), Logística (4), Estatística (6), Arquitetura e Urbanismo (7), Biblioteconomia (3), Arquivologia (1), Design Gráfico (9), Ciências Contábeis (12), Ciência da Computação (13), Engenharia da Computação (3), Informática (4), Engenharia de Software (1), Sistemas da Informação (18), Processamento de Dados (11), Engenharia Elétrica (13), Ciências Econômicas (3), Direito (9), Engenharia Civil (12), Engenharia de Produção (2), Engenharia Mecânica (3), Matemática (4), Licenciatura em História (1), Licenciatura em Física (1), Licenciatura em Biologia (1), Licenciatura em Pedagogia (27), Licenciatura em Química (2), Licenciatura em Língua Portuguesa (7), Serviço Social (1), Nutrição (1), Relações Internacionais (1) e Psicologia (2).

Para o nível médio, 93 vagas são para o turno matutino e 90 são para o turno vespertino, sendo o valor da bolsa R$ 265,00.



Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL do Amazonas e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail.

Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e nos contatos [email protected] e Central de Atendimento (92) 2125-8800. O IEL não recebe currículos por e-mail e nem de forma presencial. A participação toda será via sistema por meio do cadastro.

*Com informações da assessoria





