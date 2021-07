Está com dívidas de habitação? Saiba como ter desconto de 80%

Os descontos nos juros variam de 40% a 80% | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Amazonas- Os mais de oito mil mutuários de conjuntos habitacionais da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), que estão inadimplentes, já podem se regularizar com descontos nos juros que variam de 40% a 80%, destacou o governador Wilson Lima na noite da última quinta-feira (08), durante live nas redes sociais.



Desde terça-feira (06), entrou em vigor a Lei de Recuperação de Créditos, destinada aos mutuários da Suhab que têm a oportunidade de renegociar contratos e quitar suas dívidas. Os descontos são para pagamentos à vista e a prazo. A Lei 5.455, foi sancionada pelo governador Wilson Lima em 11 de maio de 2021.

" Você é mutuário da Suhab, tem um apartamento, estava pagando e, por algum motivo ou outro, teve alguma dificuldade, atrasou, vá na Suhab renegociar a sua dívida " Wilson Lima, governador do Amazonas

O Plano de Recuperação de Créditos Habitacionais e de Regularização de Titularidade de Imóveis, pertencentes ou incorporados, possibilita a renegociação de dívidas de contratos ativos e inativos (casas e lotes), de residenciais populares financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), nos municípios de Manaus, Itacoatiara, Humaitá, Parintins, Coari, Manicoré e Maués.

Agendamento

A Suhab está disponibilizando, para agendar atendimento, cinco linhas telefônicas fixas, no horário de 8h às 14h. Os números são: (92) 3647-1002, (92) 3647-1003, (92) 3647-1029, (92) 3647-1039 e (92) 3647-1044.

Em Manaus, os atendimentos agendados são realizados na sede do órgão, localizada na avenida Ephigênio Salles, 1570, Aleixo, zona centro-sul, e no Pronto Atendimento Cidadão (PAC) Shopping Sumaúma (avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova, zona norte da capital), no horário das 8h às 14h.

Em Parintins o atendimento será realizado na sede do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), na rua Jonathas Pedrosa, Centro. Em Humaitá, os mutuários poderão ser atendidos no escritório da representação do órgão, localizado no segundo andar da Rodoviária, Centro.

Documentos

Para realizar a negociação, os mutuários precisam apresentar RG, CPF, Procuração (caso seja um contrato de gaveta) e Contrato de Compra e Venda.

Equipes da Suhab irão até Itacoatiara, Maués, Parintins, Manicoré, Humaitá e Coari, municípios onde o órgão tem conjuntos residenciais financiados. O planejamento desse atendimento está em andamento.



