População de Monte Horebe recebe 17ª parcela do Auxílio Moradia

Manaus - Nos dias 12 e 13 de julho, o Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), fará o pagamento do Auxílio Moradia para 2.205 famílias retiradas da ocupação irregular Monte Horebe, na zona norte de Manaus. A 17ª parcela é referente ao mês de julho.

O auxílio é pago em dois dias e cada beneficiário pode procurar uma das nove agências do Banco Bradesco para receber a parcela. O Estado está disponibilizando R$ 1.323.000 para o pagamento.



Segundo o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, o benefício foi renovado até dezembro de 2021. “Essa renovação assegura que essas famílias permaneçam vivendo com dignidade e em segurança”, destacou João Braga.

Pagamentos

Para receber o benefício, dado por ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência do banco Bradesco designada, conforme listagem, a partir das 10h, munidos de RG e CPF; e ainda apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.



A listagem de nomes por ordem alfabética e com indicação dos endereços das noves agências do Bradesco nas quais os beneficiários irão receber a parcela estão disponíveis no site da Suhab nos seguintes links:

Link 1 e Link 2 .

*Com informações da assessoria

Leia mais

Terceira parcela do auxílio emergencial está liberada nesta sexta