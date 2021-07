Gasolina aumenta para R$5,79 e surpreende motoristas de Manaus

O aumento surpreendeu os motoristas de Manaus | Foto: Bianca Fatim

MANAUS - Os motoristas de Manaus foram surpreendidos na manhã deste sábado (10), após perceberem um aumento de R$0,20 no preço da gasolina, passando de R$5,59 para R$5,79. A elevação no preço vem após a Petrobras anunciar aumento de 6,3% no valor da gasolina e de 3,7% no preço do diesel.

Uma das motoristas afetadas com esse aumento, é a engenheira ambiental Gabriela Bernardes, de 25 anos. Ela usa o seu carro todos os dias para ir até o trabalho e costuma gastar em média R$600 por mês, colocando de quatro em quatro dias, no mínimo R$70.

O aumento irá refletir diretamente no seu cotidiano, pois ela afirma que acha um absurdo toda semana os preços da gasolina só aumentarem e não ter nenhum benefício aos condutores.

" É um absurdo esse aumento, pois toda semana aumenta um pouco e nós que saímos prejudicados. Já não estamos em um momento de economia estável e ainda tem que lidar com um aumento desses. Eu uso meu carro todos os dias e é um gasto muito grande por conta da distância e do trânsito que se encontra no caminho. Agora vou ter que economizar mais ainda " Gabriela Bernardes, Engenheira ambiental

O carro da engenheira é um Onix modelo 2019 e tem a capacidade de 55 litros de gasolina. Para Gabriela encher o tanque, ela precisa desembolsar R$318,45 e ainda não dá para o mês inteiro.

Nas refinarias, a gasolina está sendo vendida a R$ 2,69, entretanto, vale ressaltar que estes valores são válidos para distribuidoras. Para o consumidor final, ainda há o acréscimo de impostos, custos para a mistura obrigatória de biocombustível, margem de lucro de distribuidoras e revendedoras e outros custos.

Qual o motivo do aumento?

O valor é reflexo do aumento nas refinarias | Foto: Bianca Fatim

A explicação dada pela Petrobras para o reajuste é o alinhamento com os preços internacionais, principalmente do petróleo Brent, além do aumento da inflação e do câmbio no Brasil.

De acordo com a estatal, esse alinhamento "é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes setores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras".

