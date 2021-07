Sine Manaus oferta 148 vagas de emprego nesta terça-feira (13)

Vagas estão sendo ofertadas nos postos da Constantino Nery ou Phelippe Daou | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferta 148 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (13), por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

Posto Constantino Nery

1 vaga – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino técnico ou superior cursando em Administração, a partir do 3° período;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – estudar no turno da noite e ter curso de Informática Avançada;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração, finanças. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Administração” para [email protected]

4 vagas – Ajudante de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - residir nos bairros: Colônia Oliveira Machado, Educandos, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Betânia, São Lázaro ou Lagoa Verde;

Atividades – auxiliar sob orientação nas diversas tarefas da linha de produção quanto a: limpeza e organização dos setores de trabalho e equipamentos, arrumação dos fardos, caixas e sacos nos paletes. Ajudar na manutenção do moinho com limpeza de tubulação, máquinas e equipamentos; Auxiliar nas atividades dos setores em geral, quando da carga/ descarga de produtos acabados.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Produção” para [email protected]

1 vaga – Farmacêutico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar e orientar o processo de compra de medicamentos e demais produtos da farmácia ou drogaria. Estabelecer critérios para suprir a demanda de medicamentos com qualidade, quantidade e menor custo, de forma que não haja sobra, nem falta de medicamentos no estabelecimento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Farmacêutico” para [email protected]

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área farmacêutica;

Atividades – realizar fechamento, abertura e controle de caixa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa” para [email protected]

1 vaga – Gerente de Farmácia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área farmacêutica;

Atividades – gerenciar equipe, fazer relatórios, cumprir metas da loja e demais atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Gerente de Farmácia” para [email protected]

2 vagas – Analista de Logística

Escolaridade – ensino superior completo em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Logística, Inventário e WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém);

Atividades – analisar compras de matérias-primas, máquinas e materiais da empresa e desenvolver estratégias para armazenagem e distribuição de produtos. Acompanhar indicadores de desempenho operacional e de transporte e elaborar planilhas de controle.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Logística” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos na área. Desejável que more no bairro Campos Sales ou adjacências;

Atividades – Auxiliar na fabricação de pães, zelar pela ordem, limpeza e higienização dos utensílios utilizados e do local de trabalho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Padeiro” para [email protected]

1 vaga – Supervisor de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos na área. Desejável que more no bairro Campos Sales ou adjacências;

Atividades – supervisionar e/ou executar as atividades da padaria e confeitaria, abrangendo a fabricação de pães diversos, doces, bolos e tortas. Supervisionar a produção de padeiros, confeiteiros, auxiliares, receber a produção diária, controle e relatórios para gerência e diretoria.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Supervisor de Produção de Padaria” para [email protected]

5 vagas – Repositor de Mercadorias - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar reposição e arrumação de mercadorias, recolher produtos sem condições de vendas e mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas. Contribuir para a correta sinalização de preço nas gôndolas, apoiar na separação, embalagem e armazenamento das mercadorias, bem como pela limpeza e organização dos equipamentos e ambiente de trabalho.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PCD)" para [email protected] com

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – preparar sobremesas e diversos tipos de doces do cardápio, a partir das demandas recebidas. Montar sobremesas individuais, buffets, bandejas e cuidar da distribuição nos locais de consumo. Desenvolver ficha técnica de custos e preparo de novas sobremesas, sob orientação. Recolher as sobremesas no final dos serviços, tanto no buffet, quanto na cozinha e encaminhar ao destino apropriado com segurança. Cumprir, integralmente, as boas práticas de segurança alimentar e orientar o auxiliar de cozinha.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Confeiteiro” para [email protected] com

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Almoxarife ou Estoque;

Atividades – armazenar e organizar mercadorias, realizar escrituração do livro de controle de estoque, conferir entrada e saída de mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estoquista” para [email protected] com





Posto Phelippe Daou



10 vagas – Auxiliar de Produção - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - responsável por executar as atividades de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para curriculos. [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de autopeças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para sinemanaus2021pd @gmail.com

3 vagas – Auxiliar de Limpeza - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas atividades de limpeza, copa e conservação de instalações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)” para curriculos. [email protected]

4 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de ESD (Eletricidade estática), conhecer plataformas de aquecimento (preheating station), módulos de WIFI e Bluetooth, noções de JIGs de Teste e experiência com máquinas de troca de BA.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” para sinemanaus202 [email protected]

7 vagas – Operador de Prensa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros da zona leste, Petrópolis, Mauazinho, Japiim ou Distrito Industrial;

Atividades – montar ferramentas e preparar prensas para operação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Prensa” para [email protected] gmail.com

2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares e laboratoriais, Conselho Federal dos Técnicos Industriais ativo e disponibilidade para viagem.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” parasinemanaus202 [email protected]

1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de transporte urbano ou fretamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lanterneiro” para sinemanaus2 [email protected]

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo em Manutenção Elétrica ou Eletrônica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – cursos NR10, NR35, Instalação Elétrica Industrial e Predial e Informática Básica. Desejáveis cursos de Brigada de Incêndio e Inglês Técnico.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista” para sinemanaus2 [email protected]

1 vaga – Rebobinador de Bombas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem, desmontagem e manutenção de bombas hidráulicas, motores elétricos e motores à vácuo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Rebobinador de Bombas” para [email protected] gmail.com

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em vendas de autopeças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para sinemanaus2021pd @gmail.com

7 vagas – Auxiliar de Estoque - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar o atendimento ao cliente e a conferência de peças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Estoque (PcD)” paracurriculos. [email protected]







7 vagas – Operador de Caixa - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – finalizar a compra dos clientes em caixa de loja e realizar o fechamento do caixa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Estoque (PcD)” para curriculos. [email protected]

10 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;