Sebrae incentiva Pronampe para microempreendedores do AM

Manaus - O Sebrae Amazonas orienta os micro e pequenos empresários a participarem do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

No ano de 2020, 517 mil empresas participaram do programa, o que representou empréstimos da ordem de R$ 37,5 bilhões. Com isso, essas empresas conseguiram segurar os empregos de milhares de pessoas no alto da crise provocada pelo coronavírus.

Segundo a diretora superintendente, Lamisse Said Cavalcanti, "é uma excelente oportunidade para equilibrar as finanças das empresas neste momento de pandemia", destacou.

Em 2021, a tendência é de haver igual ou maior número de empresas participando do Pronampe, em decorrência da diminuição dos casos e do esforço mais intenso de retomada da economia nacional.

Para quem?

Podem participar do Pronampe microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano e pequenas empresas com faturamento anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões.

O empréstimo poderá ser parcelado até 48 vezes. A taxa de juros é de 6% ao ano, mais a taxa Selic. O crédito pode ser usado para investimentos na compra de equipamentos, reformas e despesas operacionais, como salários dos trabalhadores, quitação de dívidas e aquisição de mercadorias.

Ainda no âmbito das finanças, o Sebrae está atuando na orientação das ações de crédito para os micros e pequenos empresários que pretendam ter crédito junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).



De hoje até o dia 23 de julho, profissionais da instituição estarão nos PAC Alvorada, São José e Compensa, das 8h às 14h. De 09 a 20 de agosto, estarão nos PAC do Parque Dez e Sumaúma. E em setembro, de 13 a 24, nos PAC da Zona Leste e Galeria dos Remédios, sempre das 8h às 14h.

