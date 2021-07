Em Jarupá, investimento de R$2,3 milhões irá melhorar abastecimento

O projeto de ampliação e de melhoria da qualidade de água terá duração de 12 meses | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Para melhorar a qualidade do serviço de abastecimento de água potável no município de Japurá (a 905 quilômetros de Manaus), o Governo do Amazonas assinou a execução do projeto, que conta com o investimento de R$2,3 milhões. Um Termo de Cooperação Técnica entre a prefeitura municipal e a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) foi assinado nesta terça-feira (13).



Na sede do Governo do Amazonas, Wilson Lima recebeu o prefeito de Japurá, Professor Vanilson, para apresentar o projeto que visa melhorar a qualidade da água distribuída, entregando à população água tratada e própria para o consumo, com pressão e vazão satisfatórias.

" Esse é um problema que vem se arrastando há muito tempo, um anseio da população e que esse projeto vai ajudar muito. O dinheiro está em caixa e a gente já começa a trabalhar nos próximos dias " Wilson Lima, governador

O projeto, executado pela Cosama, prevê a reforma de um reservatório elevado metálico e de um de concreto; construção de um reservatório metálico e a construção de quatro centros de produção, reservação e distribuição de água tratada (Amâncio, Samaúma, Chico Vieira, Pepe). O projeto estabelece, ainda, a construção de três novos poços e a recuperação de dois poços já existentes; reforma e instalação da casa de cloração e da casa de química, dentre outros ajustes.

O projeto de ampliação e de melhoria da qualidade de água terá duração de 12 meses. O município tem cerca de mil unidades consumidoras e um déficit na produção de água potável de 82 metros cúbicos por hora. Hoje, a produção é de 68 metros cúbicos por hora.

“A população de Japurá fica muito feliz, porque nós vamos resolver um problema que é muito antigo e que incomoda a população”, destacou o prefeito.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo vai assumir abastecimento de água em São Gabriel da Cachoeira

Operação vai ajudar famílias afetadas pela enchente no AM