Sine Manaus reintegra quase 29% de trabalhadores ao mercado

Manaus - Diante do aumento do desemprego pelo agravamento da pandemia, o Sine Manaus buscou ofertar vagas diariamente a fim de reinserir trabalhadores no mercado de trabalho. Segundo a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), houve um aumento de quase 29% de readmissão de cidadãos, que estavam desempregados ou em situação de beneficiários do seguro-desemprego.



A meta foi estabelecida pelo Ministério da Economia em busca de melhores resultados, visto que, os dados numéricos apontam que, de janeiro a dezembro de 2020, somente 55 trabalhadores conseguiram ser reinseridos no mercado de trabalho. Mas, apenas no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura de Manaus aumentou essa quantidade de empregados, que subiu para 77.

Para Adriano Miranda do Amaral, que estava desempregado há mais de um ano, a experiência de ser contratado novamente contribuiu muito para a sua vida financeira.

" Eu comecei entrando nos grupos de WhatsApp disponibilizados no Instagram da Semtepi, foi lá que conheci a oportunidade de me inserir no mercado novamente, com a oferta vagas disponibilizadas pelo Sine Manaus. Essa ação trouxe muitas melhorias para a minha vida e hoje eu estou trabalhando graças a isso " Adriano Amaral, recém-contratado

Além da orientação para seguro-desemprego, carteira de trabalho digital e cadastro, a Semtepi também oferta vagas de emprego diariamente no site .

Como funciona o Sine Manaus

Vinculado à Prefeitura de Manaus, o Sine Manaus é uma ferramenta do Ministério da Economia que facilita e é responsável por intermediar a mão de obra com as vagas de emprego disponíveis. Atualmente o Sine Manaus tem em seu cadastro milhares de profissionais e cerca de 300 empresas parceiras.





