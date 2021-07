Confira as vagas de emprego desta quarta (14) em Manaus

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp | Foto: Arquivo/Em Tempo

MANAUS - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) divulgou 30 vagas de emprego para esta quarta-feira (14). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em sistema VRF, Setfree, Splitão e Chiller, ter certificado atualizado de NR10 e NR35, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Comunicação assertiva, ágil no atendimento e resolução de problemas, vivência na área de vendas, curso de informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE CFTV

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, pacote Office, curso atualizado de CFTV, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, CNH categoria B ou D, experiência em dirigir Kombi, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área e vivência em controlar almoxarifado de obras, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO MOTOCICLETA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, saiba fazer um bom diagnóstico, comunicação efetiva, capacidade técnica, ágil no atendimento, na resolução de problema e vivência na área, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE RH

Escolaridade: Cursando Tecnólogo de RH no 1º período;

Sem experiência.

OBS: Com informática avançada, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Cursando Engenharia Civil a partir do 5º período;

Sem experiência.

OBS: Com conhecimento em Excel básico, conhecimento em orçamento de obras, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA

Escolaridade: Cursando Arquitetura a partir do 5º período;

Sem experiência.

OBS: Ter capacidade de abstração, noção multidimensional do espaço, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE ESTATÍSTICA

Escolaridade: Cursando Estatística no 3º período;

Sem experiência.

OBS: Com informática avançada e boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ELETRICISTA DE AUTOS – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função de eletricista de autos, necessário conhecimento em montagem de motor de partida, alternador, tacógrafo, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Polícia alerta para golpe da "falsa vaga de emprego" em Manaus; veja

Sine Manaus oferta 142 vagas de emprego nesta segunda-feira (12)