Amazonas realiza ações para impulsionar turismo de pesca

A proposta é fazer com que os moradores das RDS possam protagonizar o turismo de pesca | Foto: Divulgação/Sema

Manaus - Com a finalidade de impulsionar o turismo de pesca esportiva no Amazonas, comunitários das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e Rio Negro participaram de uma formação para impulsionar o turismo de pesca nas localidades. O Estado do Amazonas é um dos principais destinos da pesca esportiva, sendo a atividade uma grande catalisadora financeira para o Estado.

A atividade é realizada pela parceria entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Produção Rural (Sepror) e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Ao todo, 20 moradores das duas Unidades de Conservação (UC) participaram do curso de “Introdução à Pesca Esportiva, com ênfase na formação de guias comunitários”, de terça (13) até esta quinta-feira (15). A proposta é fazer com que os moradores das RDS possam protagonizar o turismo de pesca no baixo Rio Negro, segundo explica o secretário da Sema, Eduardo Taveira.

" A ideia principal dessa formação é despertar o espírito empreendedor dos comunitários, para impulsionar o turismo de base comunitária voltado para as atividades de pesca. Em escala local é uma fonte de geração de renda em potencial para muitas comunidades inseridas em áreas protegidas " Eduardo Taveira, secretário da Sema

Durante a capacitação, os moradores receberam aulas teóricas e práticas, abordando desde o manuseio de iscas artificiais, à manipulação dos peixes e boas práticas de biossegurança para os turistas.

Um dos participantes da formação foi o comunitário Breno de Oliveira, da comunidade São Sebastião, no Rio Cuieiras.

“A gente gostaria de agradecer essa oportunidade que estão nos disponibilizando. Foram três dias de curso muito satisfatórios. Aprendi bastante sobre a pesca esportiva e pretendo exercer a profissão de guia em um futuro recente”, contou.

A ação envolveu comunitários das comunidades Três Unidos, São Sebastião, Nova Esperança, Nova Canaã, Barreirinha, Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro e Santo Antônio do Tiririca. Como parte da capacitação, os novos guias de pesca esportiva farão ainda um intercâmbio educacional na RDS do Uatumã, UC referência no turismo de pesca esportiva no Amazonas.

*Com informações da assessoria

