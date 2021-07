Shopping do Artesanato retoma atividades em Manaus

Shopping do Artesanato e Economia Solidária | Foto: Sandra Almeida e Rebeca Rodrigues/Setemp

Manaus (AM) - O Shopping do Artesanato e Economia Solidária, situado na avenida Djalma Batista, em Manaus, voltará a funcionar aos sábados, no horário das 10h às 17h.

A retomada na abertura das lojas é decorrente da alta procura pelos produtos artesanais aos finais de semana, ao mesmo tempo em que a redução dos números da pandemia de Covid-19 no estado e o avanço da vacinação, segundo os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) – Dra. Rosemary Costa Pinto, estão possibilitando o retorno das atividades.

De acordo com a secretária executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Neila Azrak, a perspectiva é atender o público que não pode se deslocar ao Shopping do Artesanato e Economia Solidária, durante a semana.

“Recentemente, na exposição de Mesa Posta Manaus com o tema junino, que aconteceu até o último sábado (10/07), tivemos um bom resultado nas vendas, o que nos motivou a estar reabrindo as portas para o funcionamento normal do Shopping” disse.

De acordo com a artesã, Luana Brenches, a novidade veio em boa hora.

“Estamos felizes com a reabertura aos sábados. Antes era difícil ter que se deslocar até o cliente para fazer a entrega das mercadorias, agora ele mesmo pode vir e conferir outras novidades da loja”, destacou.

Produtos

O Shopping do Artesanato e Economia Solidária reúne o trabalho de artesãos independentes, indígenas, associações e empreendedores solidários. Entre as novidades oferecidas aos clientes estão: acessórios, biojóias, ecojóias, produtos de beleza, peças em crochê, produtos em cerâmica, artesanato e acessórios indígenas, artesanato em marchetaria, entre outros.

O Shopping do Artesanato e Economia Solidária fica localizado na avenida Djalma Batista, 1018, na Galeria Mais (entre o Plaza e Amazonas Shopping), o horário de funcionamento é das 10h às 17h, de segunda a sábado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto E-commerce vai ajudar na venda de artesanatos do Amazonas

Em Manaus, Carteira Nacional do Artesão é emitida para indígenas