Wilson Lima anuncia pagamento da subvenção da juta e da malva no AM

Manaus - O município de Manacapuru, distante 68 quilômetros de Manaus, comemora 89 anos de fundação neste mês de julho.

O governador do Amazonas, Wilson Lima , anunciou nesta sexta-feira (16) o pagamento da subvenção da juta e da malva para produtores da cidade.

Também em Manacapuru, o governador entregou 6.346 cestas básicas para pescadores artesanais. A ação, realizada por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), beneficia produtores rurais afetados pela enchente histórica e pela pandemia de Covid-19 no município.

As cestas foram entregues para a Associação de Pescadores do município, o Sindicato de Pesca (Sindpesca) e para a Colônia de Pescadores Z-9, destinadas a pescadores que possuem o Registro Geral de Pesca (RGP) ativo junto à Secretaria Especial de Aquicultura e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

" Nós vamos pagar, no mês de setembro, a Safra 2020/2021, no valor de R$ 3 milhões. É um dinheiro que faz uma diferença muito grande para quem está lá na ponta, e isso é uma injeção direta na economia. Quando eu assumi o Governo em 2019, uma das primeiras providências que eu tomei foi pagar tudo o que estava atrasado da juta e da malva, e no meu Governo não haverá atraso do pagamento da subvenção, porque eu sei o quanto isso é importante para os pequenos produtores, para quem está lá no alagado, trabalhando de sol a sol, para garantir o sustento de sua família " Wilson Lima, governador do Amazonas

Já foram entregues 5 mil cestas básicas, distribuídas em 10 municípios: Itapiranga, Silves, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Maués, São Paulo de Olivença, Boa Vista do Ramos, Caapiranga e Nhamundá. Ao todo, serão entregues aproximadamente 58,9 mil cestas de alimentos para os pescadores artesanais.

Ainda em relação a auxílios aos pescadores, Wilson Lima autorizou a compra de 3 mil motores rabeta, por meio da Secretaria de Aquicultura e Pesca, vinculada à Sepror.

Mais uma unidade da Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) foi inaugurada em Manacapuru. O espaço contará com produtos de 30 feirantes da agricultura familiar.

Também por meio da ADS foram doadas, para famílias carentes que foram atingidas pela enchente deste ano, 3 toneladas de pescado adquiridas de pescadores locais e 5 toneladas de produtos regionais adquiridos de produtores locais. Além disso, uma picape 4x4 foi entregue para operacionalização dos trabalhos da ADS no município.

Por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), o Governo do Amazonas entregou uma patrulha mecanizada para apoiar mais de 150 famílias rurais de 12 comunidades das rodovias AM-070 e AM-352. Wilson Lima também entregou Cartões do Produtor Primário (CPPs), beneficiando produtores de comunidades rurais.

