Energia cara? Aprenda a economizar com ar-condicionado em Manaus

Manaus – Com a crise hídrica, a tarifa de energia elétrica da bandeira vermelha II passou a ser 52% mais cara no início de julho deste ano e ainda corre o risco de chegar a 90% em agosto, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Com isso, o valor da conta da energia elétrica – que já está alto - fica ainda pior a considerar o uso constante do ar-condicionado, eletrodoméstico bastante utilizado em regiões com o clima quente, como é o caso de Manaus.

Diante desse quadro agravado pela situação financeira da população em decorrência da crise econômica gerada pela pandemia, o EM TEMPO reuniu dicas de como usar o ar-condicionado de maneira adequada, satisfatória e ainda sendo possível economizar.

Selo Procel

Antes de comprar um aparelho de ar-condicionado, é importante analisar se este possui o Selo Procel de Economia de Energia. Essa etiqueta significa que o eletrodoméstico passou por uma série de testes em laboratório, justamente para colaborar com o menor gasto possível. O mesmo vale para outros eletros, como geladeira, lâmpadas e micro-ondas.

Além de observar o selo, se for possível para o seu bolso, pode vale a pena investir no ar-condicionado do tipo 'ar inverter'. Esta opção contribui para a economia mensal de energia, levando em conta que o eletro com essa tecnologia tem um compressor (estrutura que aquece e refrigera o ar) que trabalha menos e mantém a temperatura escolhida de uma forma inteligente. O uso do inverter pode gerar até 60% de economia.

Temperatura



Segundo o professor de refrigeração Raimundo Barbosa, deixar o ar-condicionado ligado em temperaturas mais altas pode contribuir para a queda no consumo, além de serem suficientes para refrigerarem o ambiente, expulsando o calor.

"Caso uma pessoa coloque o aparelho em 23 °C durante a noite, por exemplo, o aparelho vai alcançar essa temperatura desejada mais rapidamente, fazendo com que o compressor desligue mais rápido e trabalhe menos", explica o refrigerista.

Função sleep



Outra opção que contribui para economizar é ativar o modo sleep. Essa função está disponível em alguns aparelhos, representada pelo nome ou por um símbolo de lua. Ao ativar esse modo, o aparelho passa a atuar com menos força, o que 'puxa' menos energia. É como se o ar-condicionado já soubesse que vai ficar ligado por mais tempo, durante toda a noite.

Limpeza



De acordo com Barbosa, manter a limpeza em dia é outro fator que contribui na hora de pagar a conta de energia. Essa higienização profunda pode ser feita por um profissional anualmente, dependendo do uso do aparelho, e uma limpeza mais leve pelo próprio dono ao retirar a tela e lavar com água corrente.

Desligar o que não usa

Essa dica vale para qualquer eletro e faz toda a diferença na economia. Não deixe aparelhos ligados sem necessidade. É importante que você também alerte a família para que esse comportamento passe a virar rotina, caso more com outras pessoas. Desta forma, há ainda mais possibilidade de gerar uma redução da conta de energia no fim do mês.

