Vídeo: agricultores indígenas recebem homenagens no Amazonas

Manaus (AM) - A Fundação Estadual do Índio (FEI), no Amazonas, lança uma videorreportagem em alusão ao Dia do Agricultor, celebrado nesta nesta quarta-feira (28/07). Enfatizando a agricultura indígena, presente em 100% das etnias, a gravação conta com depoimentos e registros explicativos dos povos que sustentam seus familiares e promovem sua renda a partir da agricultura.



O diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, enfatiza a importância de se reconhecer este como um dia importante para comemorar. “Estamos muito contentes em poder prestar homenagem aos nossos parentes que tiram o seu sustento da agricultura em cada comunidade ou aldeia. É com este intuito de incentivar e promover cada vez mais a produção agrícola que homenageamos a todos os indígenas neste dia”, disse.

A produção institucional relata o preparo da terra e o significado dela para a sociedade indígena, constituindo para muitos a principal fonte de renda para sustentar seus familiares e conseguir progredir na sobrevivência dessa comunidade.

A cacica Mirtes Kokama, da comunidade Pajurá Maniquara, localizada no Km 42 da rodovia AM-070 (Manoel Urbano), agradece o desempenho de todos os seus aliados e o apoio que vem recebendo do estado para progredir na função. “Aqui na comunidade nós sobrevivemos e tiramos nossa renda da agricultura. Por morarmos em uma região de várzea, quando os rios enchem, nós somos obrigados a nos aliar à natureza e realocar nossas plantações. Mas isso também é um benefício para nós que também aproveitamos para pescar na região de cheia. Além disso, também somos gratos pelo apoio que todos os parentes recebem da FEI, que também contribui positivamente para a divulgação do nosso trabalho”, comentou.

Dia do Agricultor – A data comemorativa foi instituída por meio do Decreto nº 48.630, do dia 27 de julho de 1960, em alusão aos 100 anos da criação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 1860, pelo imperador Dom Pedro II.

Desde então, a data exalta uma das principais classes econômicas, considerada um dos pilares do Brasil.

