Feira da Manaus Moderna volta a funcionar após cheia e revitalização

Manaus (AM)- A revitalização de aproximadamente mil metros quadrados na feira Manaus Moderna , no Centro, onde são comercializados peixes e carnes, foi finalizada no domingo (1º), na capital amazonense.

O trabalho foi acompanhado de perto pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, e pelo secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Renato Júnior, e entregue de volta à população e aos permissionários nesta segunda-feira (2).

" Depois de usarmos a criatividade do nosso prefeito David Almeida e do querido secretário Renato Júnior, de fazer a primeira feira flutuante do Brasil, que se transformou inclusive em cartão postal, em um ponto turístico, uma atração maior para cidade de Manaus. A Seminf, com a Semacc, trabalhou para recuperar, na feira da Manaus Moderna, os boxes que vendem carne e peixe " Marcos Rotta, vice-prefeito

O vice-prefeito destacou que o cenário ainda é muito complicado, e a determinação do prefeito é o trabalho conjunto das secretarias, a fim de que todos os desafios sejam superados.

“É uma feira que precisa de uma reformulação, estamos estudando projetos nesse sentido e, enquanto isso não acontece, nós estamos aqui recuperando os boxes, a feira, para que os feirantes possam ter uma condição mais digna de trabalho", disse Rotta.

Mais de 30 homens da Seminf trabalharam na reestruturação dos setores de carne e pescado na Manaus Moderna. Mais de 200 metros de marombas foram retirados, todo o piso cerâmico, refeito, além da revisão de instalação de toda a rede elétrica. Os trabalhos foram realizados em ritmo de mutirão, durante o dia e à noite, inclusive nos finais de semana.

Há quase três meses, mais de 200 permissionários desses dois setores, os mais afetados pela subida das águas do rio Negro, foram retirados do local

" Estamos aqui entregando essa área toda revitalizada, foi uma determinação do prefeito David Almeida que nós uníssemos as secretarias, Seminf, Semacc e Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), fazendo o melhor para essa categoria, que é a dos feirantes. Toda essa limpeza e reestruturação do local foi necessária, porque foi atingido por lama com a subida do rio, e agora precisávamos fazer a limpeza do local. O prefeito veio pessoalmente no domingo fazer suas observações, que já foram feitas, e a partir de hoje, segunda, a população já pode vir à feira, setor de peixe e carne, fazer suas compras e trazer sua família " Renato Júnior, secretário da Semacc

Há quase três meses, mais de 200 permissionários desses dois setores, os mais afetados pela subida das águas do rio Negro, foram retirados do local e realocados na “Feira Flutuante”, construída pela Prefeitura de Manaus para dar continuidade às vendas e evitar prejuízos aos feirantes.

Nesta segunda-feira, os permissionários retornaram ao interior da Feira Manaus Moderna, após a reestruturação do piso, que ficou destruído durante a alagação.

