Não haverá ponto facultativo em Manaus na segunda, diz prefeito

Prefeito de Manaus, David Almeida | Foto: Marcely Gomes e Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta terça-feira, 31/8, que a gestão municipal não irá decretar ponto facultativo na segunda-feira, 6/9. Somente no feriado nacional da Independência do Brasil, dia 7 de setembro, o funcionamento das áreas não-essenciais da prefeitura estará suspenso.

"Quando você fecha os órgãos públicos com ponto facultativo, você deixa de dar alimentação para 240 mil crianças que dependem dessa merenda escolar, além dos atendimentos que ficam comprometidos nas unidades de saúde e nos diversos pontos”, ressaltou David Almeida.

O prefeito mostrou como exemplo as fábricas do Distrito Industrial, que não param na véspera de feriado, assim como o comércio.