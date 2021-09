Governo cria taxa de "escassez hídrica" e conta de luz sobe quase 7%

Leito seco do rio Grande em uma das usinas de Furnas em Minas Gerais | Foto: Guilherme Baffi/Diário da Região

Com a falta de chuvas e consequente falta de água nas usinas para tocar as hidrelétricas brasileiras, haverá nova bandeira tarifária da conta de luz, anunciada nesta terça-feira (31), pelo governo federal.



A taxa de escassez hídrica vai adicionar R$ 14,20 às faturas para cada 100 kW/h consumidos e começa a valer já amanhã (a previsão é que permaneça até abril de 2022). Isso representa uma alta de 49,63% com relação aos R$ 9,49 da bandeira vermelha patamar 2, em vigor nos últimos meses. Mas na prática, diz o governo, a conta vai aumentar em 6,78%.

O sistema de bandeiras tarifárias é uma cobrança adicional que repassa ao consumidor o custo da produção de energia. A "atualização" divulgada agora decorre da piora da crise hídrica, que tem exigido medidas adicionais do setor elétrico para não faltar energia em outubro e novembro (serão os meses mais críticos do ano).

"Assim, tendo em vista o déficit de arrecadação já existente, superior a R$ 5 bilhões, e os altos custos verificados, destacadamente de geração termelétrica, foi aprovada determinação para que a ANEEL implemente o patamar específico da Bandeira Tarifária, intitulado “Escassez Hídrica”, no valor de R$ 14,20 / kWh, com vigência de 1º de setembro de 2021 a 30 de abril de 2022", informou o governo em nota.

Nesta terça, o governo também anunciou que dará desconto de R$ 0,50 por kWh economizado nas faturas dos próximos meses para os consumidores que pouparem entre 10% e 20%.

Com a nova bandeira, o governo evitou reajustar em cerca de 50% a bandeira vermelha nível 2, que passaria de R$ 9,49 para cerca de R$ 14 durante esse período. Sem o reajuste, Jair Bolsonaro evita desgaste em sua popularidade.

Assessores do Palácio do Planalto avaliam que a adoção de um racionamento no momento prejudicaria ainda mais Jair Bolsonaro em sua campanha pela reeleição. O presidente vê sua popularidade despencar diante de medidas contra a pandemia e da degradação do cenário econômico.

Leia mais:

Conta de luz fica mais cara após Aneel criar nova bandeira tarifária

Conta de luz seguirá na bandeira vermelha 2 em setembro

Esforço para reduzir consumo é “inadiável", diz ministro