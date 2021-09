Expoagro ganhará nova sede em Manaus, anuncia Wilson Lima

O projeto inclui seis vias de acesso e saída para a BR-174 | Foto: Divulgação

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (02/09), o início da implantação da infraestrutura do Parque de Exposição Agropecuária Doutor Eurípedes Ferreira Lins, no quilômetro 2 da BR-174. A ordem de serviço foi assinada durante a live semanal do governador pelas redes sociais e que hoje foi transmitida da sede da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea).

O parque será a sede da tradicional Feira de Exposição Agropecuária (Expoagro) promovida pelo Governo do Amazonas. O último evento presencial, realizado em 2019, movimentou cerca de R$ 78 milhões em volume de negócios e operações de crédito e recebeu 350 mil visitantes. A nova estrutura do Parque de Exposição Agropecuária irá ampliar a capacidade de visitantes para cerca de 400 mil pessoas por dia.

“Nós estamos fazendo um resgate histórico. O produtor e o pecuarista, com esse contrato que nós estamos assinando, ganham a sua casa, que é o Parque de Exposições. A Expoagro era um evento que não se realizava há pelo menos cinco, seis anos, nós conseguimos fazer, em 2019, esse resgate e agora nós acabamos de assinar esse contrato para a construção desse parque”, disse o governador.

Wilson Lima destacou a importância do novo parque de exposições para a economia. “É um espaço que se tem para fazer a exposição daquilo que a gente produz, dos animais que nós estamos criando, do potencial que a gente tem, do que a gente está desenvolvendo em termos de agregação de valor. Mas também é o momento de comercialização em que as empresas podem apresentar os seus produtos", disse.

O governador lembrou, ainda, que nas duas últimas edições da Expoagro o Estado concedeu isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para equipamentos que estavam sendo exibidos e à venda durante o evento. "Então essa é mais uma ajuda ao nosso produtor”, completou.

A edição deste ano, prevista para o período de 18 a 21 de novembro, ainda não será no novo espaço. O novo Parque de Exposições Agropecuárias deve ser entregue à população nove meses após o início das obras.

Vários representantes do segmento agropecuário estiveram presentes na assinatura do convênio. Entre eles, o presidente da Faea, Muni Lourenço, o deputado estadual Angelus Figueira e os dirigentes dos órgãos que compõem o sistema da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

Nova estrutura - O parque multiuso será construído no quilômetro 2 da BR-174. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), o novo espaço conta com uma área total de mais de 292 mil metros quadrados e terá 191 mil metros quadrados de área construída.

O projeto inclui estacionamento, área de exposição dos animais e área de piscicultura. Além de quadras com expositores, praça de alimentação, pista de vaquejada e pista de rodeios.

Entre os serviços a serem executados, haverá terraplenagem, pavimentação, drenagem, rede de distribuição de água, rede coletora de esgoto, rede elétrica e iluminação pública, urbanização e paisagismo.

O projeto inclui seis vias de acesso e saída para a BR-174 com largura variando entre 3,5 e 8 metros. E, também, duas rotatórias e cinco vias principais com sete metros de largura cada uma. E, ainda, cinco ruas destinadas aos expositores com sete metros de largura cada uma. As áreas remanescentes serão mantidas como Área de Proteção Permanente (APP) e área disponível para futuras instalações.

Sobre a Expoagro - A Exposição Agropecuária (Expoagro), coordenada pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e órgãos vinculados, foi resgatada pela atual gestão do Estado, em 2019, após seis anos sem ser realizada. Em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, ganhou uma versão 100% digital, com transmissão pela TV e Rádio Encontro das Águas.

Este ano, será realizada na sede da Sepror, de forma híbrida, presencialmente e virtual, observando as medidas de prevenção ao novo coronavírus. A Expoagro passará a ser realizada no novo Parque de Exposições Agropecuárias assim que sua construção for concluída.

