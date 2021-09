Você sabia que AM tem delegacia de combate à sonegação de impostos?

Delegado José Ribamar Campelo, titular da DECCFPE | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Visando defender a Fazenda Pública estadual, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) criou, em 28 de setembro de 1995, por meio do Decreto nº 16.673, a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Fazenda Pública Estadual (DECCFPE), que atua diretamente no combate aos crimes de sonegação de impostos, fraude tributária e contra licitações, entre outros.

Fazenda Pública é um termo que está relacionado às finanças públicas, representando o Estado e também as pessoas jurídicas de direito público, como o Município, órgãos e o Distrito Federal, com suas respectivas autonomias e fundações.

O delegado José Ribamar Campelo, titular da DECCFPE, enfatiza que a unidade especializada atua principalmente na apuração de sonegações fiscais e demais crimes contra as licitações, culminando com os procedimentos legais cabíveis, para que sejam realizadas instaurações de Inquéritos Policiais (IPs).

" A DECCFPE tem um papel fundamental na criação de um efeito pedagógico, de modo a reduzir ao máximo a prática dos crimes tributários, e, conseguir estimular a regularidade aos que atuam na ilegalidade " José Ribamar Campelo, delegado

Denúncias

A autoridade policial solicita aos consumidores, que formalizem denúncias por meio dos canais oficiais, pelo número (92) 99962-2658, o disque-denúncia da DECCFPE, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garante o delegado.

