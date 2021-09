Prefeitura de Manaus tem aumento de 146,6% em concessão de pensões

Neste ano, foram 185 concessões de pensão efetuadas de janeiro a julho. | Foto: Divulgação / Manaus Previdência

Manaus (AM) - O número de concessões de pensões pela Prefeitura de Manaus cresceu 146,6% em 2021, se comparado ao ano de 2020. Os dados foram apresentados na reunião de Indicadores de Desempenho de julho, da Manaus Previdência, realizada no final de agosto, de forma on-line.

Neste ano, foram 185 concessões de pensão efetuadas de janeiro a julho, sendo que os maiores números foram nos meses de março (44) e abril (32). De janeiro a julho de 2020, com a pandemia da Covid-19, foram concedidas 75 pensões, enquanto que no mesmo período de 2019 foram 54 concessões de pensão.

No que se refere a aposentadorias, de janeiro a julho de 2021 foram concedidos 187 benefícios. O pico foi no mês de julho, com 54 pedidos deferidos. Isso significa menos 12,6% que as 214 aposentadorias concedidas nos sete primeiros meses de 2020 e menos 12,4% em relação ao mesmo período de 2019.

O impacto dos óbitos de Covid-19 de servidores do município é um dos motivos que podem explicar o crescimento no número de pensionistas.

“Em relação às pensões, o aumento é por conta do aumento de óbitos. De janeiro a julho, tivemos 267 segurados mortos, destes 195 eram aposentados, daí esses óbitos, na grande maioria das vezes, gerarem uma pensão”, explicou a gerente de Previdência da Manaus Previdência, Poliane Rios. Como solicitar a pensão:



A pensão por morte é concedida a dependentes do servidor público aposentado ou ativo, dentre os quais cônjuges, filho menor de idade, filho maior inválido ou tutelado e genitores.

Para solicitar a pensão, o dependente deve preencher e assinar o requerimento de pensão disponível no site da Manaus Previdência e dar entrada no pedido de pensão com os seguintes documentos:

certidão de óbito, identidade do segurado falecido;

CPF do segurado morto;

identidade do dependente;

CPF do dependente;

comprovante de residência com CEP.

A documentação digitalizada deve ser enviada para o e-mail [email protected] .

O requerente pode fazer a solicitação pelo site ( https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/pensao-por-morte/ ) ou, se preferir, pode agendar atendimento presencial pelos números (92) 3186-8000 (Call Center) ou (92)8842-1212 (WhatsApp).

Auxílio aos pensionistas

A Manaus Previdência tem dois episódios que explicam passo a passo sobre a pensão por morte, no podcast Prevcast, disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e Anchor.

No primeiro semestre deste ano, a Manaus Previdência criou o Projeto Acolher, que consiste em oferecer apoio psicológico aos novos pensionistas, que estão enfrentando o processo de luto e auxiliá-los acerca de seus direitos e deveres previdenciários.

