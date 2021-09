Sine Amazonas divulga 77 vagas de emprego em várias áreas nesta quarta

| Foto: Divulgação

MANAUS - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 77 vagas de emprego para esta quarta-feira (8). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.b r)e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: COORDENADOR

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração, Ciências Contábeis ou Economia);

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em gerenciamento de projetos, gestão de processos, coordenação de equipes, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação e ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em uso de máquina reta ou overloque, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação e ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA DE EQUIPAMENTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em manutenção geral em maquinários, automóveis de grande porte, entre outros, ter boa comunicação e disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em buffet, self-service, à la carte, experiência em culinária nacional e internacional, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em funilaria automotiva em geral e veículos pesados, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ENGENHEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil.

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em orçamentação de obras, ter informática avançada, pacote office, ter disponibilidade de horário.

01 VAGA: ARQUITETO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Arquitetura;

Com experiência na área.

OBS: Ter amplo conhecimento em AutoCAD e suas ferramentas, informática avançada, pacote Office, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DESIGNER

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Design;

Com experiência na área.

OBS: Ter amplo conhecimento em CorelDRAW e suas ferramentas, informática avançada, pacote Office, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

25 VAGAS: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto.

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em calçados, ter curso de atendimento ao cliente, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em fluxo financeiro, administração e pagamento de recursos financeiros, conhecimentos básicos em contabilidade, controladoria e gestão de pessoas, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MONTADOR DE PNEUS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em Montagem de pneus, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em limpeza e conservação de ambientes em geral, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA A GÁS OU ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em mecânica preventiva e corretiva a gás ou elétrica, execução de teste e medição elétrica, mecânica em geral, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas, ter prática em atendimento ao cliente em geral, ter CNH categoria B e veículo próprio, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MONITOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em monitoria na área de segurança, ter domínio de informática, ter CNH categoria A e B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE PINTURA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em pintura em geral, desejável ter curso de NR-35 e CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em pintura de superfícies e acabamento em geral, desejável ter curso de NR-35 e CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FISCAL DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DESENVOLVEDOR T.I.

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em desenvolvimento de sistemas, conhecimento em Microsiga Protheus, programação em ADVPL e lógica de programação, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em vendas no segmento educacional, captação e pós-venda, ter cursos na área de vendas e informática, pacote Office, boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria em geral e habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FISCAL DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: DESENVOLVEDOR T.I. (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em desenvolvimento de sistemas, conhecimento em Microsiga Protheus, programação em ADVPL e lógica de programação, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em conservação e limpeza de ambientes em geral, áreas internas e externas, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro Emprego.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE MATERIAIS – (PCD)

Escolaridade: Ensino médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, conhecimento em Microsoft Office, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ARQUIVO – (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em organização de documentos em geral, ter informática pacote Office, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas administrativas em geral, ter proatividade e habilidade para trabalhar em equipe, ter informática, pacote Office, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

