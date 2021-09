Sine Amazonas retorna com atendimento presencial

Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/AM) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra do Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/AM), informa que, a partir da segunda-feira (13/09), retornará com os atendimentos presenciais na sede central do Sine Amazonas, localizado na avenida Djalma Batista, 1.018, Chapada.

Os atendimentos serão para quem precisa dos serviços de cadastro de emprego, orientação da carteira de trabalho digital e seguro-desemprego, e acontecerão de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 15h.

O cidadão deverá comparecer na sede do Sine Amazonas portando os seus documentos pessoais.

Como forma de prevenção da Covid-19, todas as precauções para impedir a propagação da doença estão sendo tomadas, conforme orientação dos órgãos de saúde competentes.

De acordo com a titular da Setemp, Neila Azrak, o atendimento será feito de maneira organizada.

“A população deve ser consciente de que ainda estamos em pandemia, e a organização deve ser respeitada para evitar aglomerações. Vamos continuar os serviços de forma on-line também, e vamos seguir todas as orientações do governo do estado”, ressaltou a secretária executiva.

Além do atendimento presencial, o Sine Amazonas continua prestando orientações de forma on-line, por meio do WhatsApp (92) 98433-5624, e no Portal do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Atendimento

O Sine Amazonas suspendeu os atendimentos presenciais em março de 2020, em virtude do decreto governamental, para evitar a propagação do novo coronavírus, e retornou com os atendimentos agendados em março deste ano.

