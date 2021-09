Obras do SOS Vicinais beneficia escoamento da produção primária no AM

Odinéia Sampaio é moradora da comunidade de Santo Antônio, onde cultiva hortaliças há mais de 30 anos | Foto: Secom

Manaus - Com o início das obras do programa SOS Vicinais, que teve sua ordem de serviço assinada pelo governador Wilson Lima nesta quarta-feira (8), os moradores da vicinal do Santo Antônio e de outras seis vicinais, situadas nas proximidades do quilômetro 47 da AM-010, ganharão melhores condições para realizar o escoamento de tudo o que é produzido na região. O programa é executado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

As melhorias, que envolvem a realização de serviços como terraplanagem, limpeza nas laterais, remoção de material imprestável, escavação e carga de material, compactação de aterro, regularização do subleito, sub-base e base, beneficiarão diretamente 240 agricultores e 18 piscicultores que vivem no local.

A produtora rural Odinéia Sampaio é moradora da comunidade de Santo Antônio, onde cultiva hortaliças há mais de 30 anos. Ao longo de todo esse tempo, a falta de tratamento adequado na vicinal trouxe inúmeros prejuízos para os produtores da região. Com a chegada das máquinas para dar início aos trabalhos de revitalização, a produtora rural se emociona com o que diz ser a realização de um sonho de longa data.

" Eu me sinto honrada, emocionada por essas bênçãos que estamos recebendo. Não só nós, mas toda a comunidade em geral. Desejo tudo de bom para o nosso governador, que aconteça tudo de bom, que vai dar tudo certo e que os planos que virão serão concretizados, não só na nossa comunidade, mas em todas as outras que ele tem vontade de fazer isso acontecer, esse milagre irá acontecer nas outras também " Odinéia Sampaio, produtora rural

O fazendeiro Maurício Lira é dono de uma propriedade situada na vicinal do Santo Antônio. No local, ele é responsável pela criação de gado, equinos, ovinos e pescado. Para ele, as obras trazem novas perspectivas para a economia da região. Ele também exalta o olhar atencioso do governador Wilson Lima para o interior.

“A gente já produz há algum tempo aqui com bastante dificuldade de acesso às estradas e, antes, nenhum outro governador tinha olhado por esse escoamento agrícola. A gente hoje produz piscicultura, bovinocultura e ovinocultura, então isso só vem ajudar a nossa produção”, disse o fazendeiro.

O governador Wilson Lima esteve na manhã desta quarta-feira no vicinal do Santo Antônio, onde assinou uma ordem de serviço do programa SOS Vicinais, no valor de R$ 9 milhões, para início de obras de manutenção, recuperação e conservação de vicinais em Manaus e em outros cinco municípios: Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá, Boca do Acre e Manicoré - esse último, no distrito de Santo Antônio de Matupi.

“A gente tem trabalhado para dar dignidade e para dar respeito a esses produtores, que dão o suor, trabalham duro para que a gente possa ter o alimento na nossa mesa”, disse Wilson Lima, durante a reunião com os moradores da localidade.

SOS Vicinais

Criado pelo governador Wilson Lima em 2020, o programa SOS Vicinais tem como objetivo realizar serviços de manutenção e recuperação de pontos críticos de vicinais no perímetro rural de Manaus, e agora em mais seis municípios, promovendo qualidade de vida do homem do campo.

