Faculdade dá dicas para economizar em compras

Com a inflação em alta no Brasil , as famílias têm feito malabarismo no orçamento, para poder manter as compras básicas do dia a dia, como os alimentos e outros produtos essenciais.

Segundo pesquisa divulgada nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros (INC) teve queda de 1,15% em julho, na comparação com o mesmo período de 2020.

Com relação aos preços, a cesta com os 35 produtos mais consumidos pela população apresentou alta de 0,96% em julho. No acumulado do ano, a alta de preços é de 5,29%.

No atual cenário, é preciso adotar algumas estratégias para não perder o controle das finanças. O coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Santa Teresa , Roberto Melo, lista algumas dicas para serem aplicadas no momento das compras, fazendo uso do que ele explica em sala de aula sobre economia doméstica.

A primeira dica é preparar uma lista de compras antes de sair de casa. Ele explica que, dessa forma, evita-se pegar produtos que não sejam necessários. Outra orientação importante que ele dá é determinar o valor máximo a ser gasto nas compras, para que não precise, por exemplo, extrapolar o limite do cartão de crédito.

" Tudo que as pessoas menos precisam nesse momento é fazer dívidas que não possam pagar. O momento exige prudência, mesmo que isso signifique deixar de comprar determinada marca de produto. " Roberto Melo, Coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Santa Teresa

Ele destaca, também, a importância de pesquisar os preços e de acompanhar os dias das ofertas nos supermercados, mesmo que seja preciso ir mais de uma vez às compras. “Normalmente, há o dia de promoção de frutas e legumes, dos produtos de limpeza e de carnes. Aproveitar esses dias pode significar uma boa economia”, frisou.

Aos pais, Roberto Melo diz que uma boa tática é evitar levar as crianças ao supermercado, porque elas sentem-se atraídas pela variedade de produtos e se os desejos forem atendidos o orçamento pode acabar comprometido.

Para compras maiores, no caso de famílias mais numerosas, ele recomenda pesquisar os preços nos supermercados atacadistas. “Dependendo da situação, vale a pena ir nesses locais. No caso de famílias pequenas, que não fazem grandes compras, é preciso avaliar se é interessante, porque vai acabar acumulando produtos desnecessários, correndo risco de perder a validade”, destacou.

Uma sugestão que pode facilitar na economia e também na organização da rotina familiar, é preparar um cardápio semanal. Dessa forma, a família compra apenas o essencial para aquela semana, evitando desperdício.

“Economizar não tem sido fácil, mas seguindo essas dicas as famílias podem ter um controle maior do orçamento”, reforçou.

Economia doméstica é um dos temas tratados no curso de Ciências Contábeis da Faculdade Santa Teresa, instituição que funciona na rua Acre, 200, Nossa Senhora das Graças. A faculdade tem a preocupação, conforme explica Roberto Melo, de formar profissionais com sensibilidade, inovadores e empreendedores.

