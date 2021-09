Idam entrega R$ 120 mil em crédito rural para agricultores do AM

Crédito rural para agricultores e pescadores são entregues no AM | Foto: Divulgação/Idam

Manaus (AM) - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) realizou, nesta quarta-feira (8), uma ação de entrega de Crédito Rural no município de Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus).

Ao todo, seis produtores familiares foram beneficiados com um investimento de R$ 120 mil na forma de implementos para a pesca e agricultura , por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

Segundo o técnico em agropecuária e gerente da unidade local do Idam em Benjamin Constant, Denis Lima, a ação contemplou pescadores e agricultores das comunidades de Filadélfia, São José e Bom Caminho com roçadeiras, fornos, motores 13HP e motores rabeta.

O financiamento corresponde a projetos de crédito rural para a pesca e cultivo de hortaliças, banana e mandioca, elaborados pelo Idam e disponibilizados pela Afeam.

" Esses materiais irão contribuir para a diminuição do esforço físico do produtor e assim aumentar sua produtividade, trazendo mais qualidade de vida e desenvolvimento a essas comunidades " Denis Lima, gerente da unidade local do Idam em Benjamin Constant

Investimentos no setor primário





Desde o início do ano, o Governo do Amazonas já investiu mais de R$ 18 milhões em financiamento para o setor primário, com mais de 1.200 projetos elaborados e aprovados.

Desta soma, R$ 508 mil foram direcionados ao município de Benjamin Constant, atendendo principalmente a pesca artesanal, a agricultura e a avicultura no município.

*Com informações da assessoria

