Concurso oferece 115 vagas com salário de até R$ 4.770 em Manaus

MANAUS - Estão abertas as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Biologia 6ª Região (CRBio-6), coordenado pelo Instituto Quadrix.

São 115 vagas (4 efetivas e 111 de cadastro reserva) para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (nível fundamental); Agente Fiscal, Assistente Administrativo e Auxiliar Administrativo (médio); Assistente Contábil/Financeiro (técnico); e Fiscal Biólogo (superior). Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na cidade de Manaus.



Os salários variam de R$ 1.100,00 a R$ 4.770,00, acrescidos de benefícios: vale-alimentação, no valor de R$ 900,00 por mês; plano de saúde (subsídio de até 80% nos termos e limites máximos definidos em Portaria Interna do CRBio-06); plano de cargos e salários; e vale-transporte. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais.

As inscrições, com taxas de R$ 30, R$ 50 e R$ 55, deverão ser feitas, somente pela internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, ATÉ o dia 14 de outubro de 2021.

Os candidatos de todos os cargos farão uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas para escolha de uma única resposta; com pontuação total máxima de 100,00 pontos.

A prova terá duração de 3 horas e será aplicada na data provável de 05 de dezembro de 2021, no turno da manhã para cargos de nível fundamental e nível superior; e no turno da tarde para cargos de nível médio e nível técnico.

O Edital Normativo pode ser acessado em http://www.quadrix.org.br.



