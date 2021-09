Empresa abre processo seletivo para nível técnico em Manaus

MANAUS (AM) - A Ardagh Metal Packaging (AMP), empresa de produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, abre processo seletivo para sua fábrica em Manaus (AM). Ao todo, são 12 vagas de estágio voltadas a estudantes de cursos Técnicos de Mecânica, Qualidade e Elétrica/Eletrônica prestes a concluir os respectivos cursos (com disponibilidade para estágio de 6 a 12 meses). O processo seletivo já está em andamento e a expectativa é que o programa tenha início em novembro.

Os estagiários receberão treinamento sobre o processo produtivo e deverão acompanhar projetos, auditorias, ações de segurança e reuniões da unidade, dando suporte às áreas operacionais e atuando de forma ativa nos programas de segurança e melhoria. Ao final do período, será avaliada a aprendizagem e participação de cada profissional, com grande oportunidade de efetivação.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 08/10/2021 por meio da plataforma Walljobs: www.walljobs.com.br/vagas/estagiario-tecnico-manaus-6237d175-c796-47eb-8b72-9a46eb03063f



*Com informações da assessoria