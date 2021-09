David Almeida anuncia concurso público para guarda municipal de Manaus

O chefe do executivo municipal pretende armar os profissionais até o fim do ano, com o objetivo de reforçar a segurança pública na capital, além de aumentar o quadro do efetivo. | Foto: Arquivo Semcom

MANAUS - Um novo concurso foi anunciado para a Guarda Municipal pelo Prefeito de Manaus, David Almeida, durante entrevista a uma TV local nesta terça – feira (14).

O chefe do executivo municipal pretende armar os profissionais até o fim do ano, com o objetivo de reforçar a segurança pública na capital, além de aumentar o quadro do efetivo.

Ainda de acordo com David Almeida, que não detalhou o número de vagas, um edital deve ser lançado até o final do ano e quem deseja participar da seleção deve se preparar, desde já.

O chefe do Executivo municipal salientou, ainda, que o planejamento da prefeitura envolve a compra da folga de quase 150 policiais militares, para compor o quadro da Guarda.



Armas e planejamento

Outra questão é o tipo de armamento que será usado pelos guardas municipais. "Nós estamos adquirindo armas modernas, equipamento letal e letal. Estaremos colocando nas nossas viaturas tecnologia de reconhecimento fácil, agregados a nossas câmeras espalhadas em toda cidade. Vamos fazer um convênio com a Polícia Militar para contratar 150 policiais militares. A folga deles será comprada pela Prefeitura de Manaus, para que a gente possa reforçar com os nossos quase 500 guardas municipais a segurança pública na cidade de Manaus”, disse David Almeida.

Capacitação

A Guarda Municipal de Manaus tem passado por diversas mudanças, para o aperfeiçoamento da instituição, o que inclui o curso de policiamento turístico, que está formando agentes para atuação, de maneira especializada, nos parques, praças e demais logradouros públicos da cidade.

Os guardas vão ser capazes de atender, de forma eficaz, turistas nacionais e estrangeiros, pois no curso há módulo de iniciação às línguas inglesa, francesa e espanhola, bem como treinamento em qualidade do atendimento.

Leia mais:

Corpo esquartejado é encontrado dentro de sacos de lixo em Manaus

Homem é morto com 10 tiros por criminosos em carro e moto em Manaus