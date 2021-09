Pequenos criadores afetados pela cheia recebem ajuda do governo do AM

Suplemento alimentar para gado de pecuaristas. | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima iniciou nesta terça-feira (14/09), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), a entrega de farelo de soja e sal mineral (Phos 40) para criadores de gado afetados pela cheia dos rios. Ao todo, o Governo do Amazonas vai beneficiar 836 produtores de 12 municípios.

De acordo com o governador, a finalidade da distribuição dos suplementos alimentares é fomentar a produção de produtores rurais residentes em região de várzea, visando a geração de emprego e renda e a segurança alimentar. “A gente teve muitas dificuldades principalmente naqueles municípios em que a água subiu. O Governo do Estado tem feito um esforço muito grande através de benefícios, através de subsídios que a gente tem dado. Estamos montando todas as condições para que esses pequenos produtores, pequenos pecuaristas possam recuperar aquilo que perderam, e isso também faz parte da recuperação das atividades econômicas”, disse o governador.

Os produtores beneficiados são dos seguintes municípios: Autazes, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Parintins, São Sebastião do Uatumã e Urucará.

O pecuarista Roberto Nunes perdeu animais com cheia. Os suplementos entregues pelo Governo do Amazonas irão ajudá-lo a recuperar as perdas. “O nosso capim se perdeu e nós tivemos que plantar, mas não está pronto para (o gado) vir para o pasto ainda. Muito difícil mesmo esse ano para nós, e essa ajuda que o governo está dando é muito bem vinda. Essa ração vai ajudar a gente a alimentar o gado, que já está fraco. Muito tempo na terra firme”, explicou.

Critérios para recebimento do suplemento



1. Estar em um município afetado e reconhecido em estado de emergência e que esteja sendo atendido pelo Projeto Prioritário do Idam;

2. Ser pecuarista afetado ou impactado pela cheia;

3. Estar cadastrado na Adaf;

4. Possuir carteira de produtor do Idam;

5. Possuir plantel de bovídeos de até 25 animais;

6. Consumo emergencial de 1kg de farelo de soja e 50g de sal mineral por animal.

Propriedades atendidas por município

Autazes – 121

Barreirinha – 116

Boa Vista do Ramos – 89

Careiro – 94

Careiro da Várzea – 86

Iranduba – 28

Itacoatiara – 52

Manacapuru – 77

Manaquiri – 52

Parintins – 52

São Sebastião do Uatumã – 19

Urucará – 50

TOTAL – 836

