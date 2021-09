Ganhadores da Nota Premiada Manaus recebem prêmios nesta nona edição

O próximo sorteio ocorrerá no dia 4/10, com base nos números sorteados na extração da Loteria Federal do dia 29/9 | Foto: Divulgação/Semcom

MANAUS (AM) - Os cheques simbólicos aos felizardos do sorteio nº 2021-09 da campanha “Nota Premiada Manaus” foram entregues nesta terça-feira (14). Algumas das instituições, indicadas pelos sorteados, também estiveram presentes no ato de entrega, que dessa vez ocorreu na sede da Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer – Lar das Marias, no Dom Pedro, zona Oeste. A instituição social anfitriã foi indicada por cinco dos 27 ganhadores desse sorteio.



“Queremos agradecer aos sorteados, que são os responsáveis pelo sucesso da Nota Premiada Manaus e também à todas as instituições que têm ajudado a divulgar essa campanha da prefeitura tão importante. Que todo cidadão faça como os contemplados deste sorteio fizeram: acreditaram, ganharam e ainda irão ajudar os mais necessitados”, destacou o titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire.

Representando o prefeito de Manaus, David Almeida, o secretário da Semef entregou os cheques simbólicos aos sorteados e suas respectivas instituições sociais indicadas. A estudante Giovanna Júlia Sampaio recebeu a maior premiação, de R$ 20 mil e indicou a instituição Lar das Marias para receber o prêmio social de R$ 8 mil.

“Estou muito feliz, pois duvidava que poderia ganhar. Fiz meu cadastro junto com a minha mãe e na hora de indicar a instituição lembrei do Lar das Marias, pois eu já tinha visto o trabalho da instituição pelas redes sociais e admirei muito”, contou a estudante.

O Lar das Marias foi a instituição mais indicada às premiações sociais deste sorteio, que totalizaram R$ 11,2 mil, que serão destinados aos projetos sociais e de apoio ao local. “Aproveito para dizer às pessoas que participam da campanha e indicam as instituições, que por trás de cada uma existem pessoas, seja com uma doença ou com outra, que precisam desse apoio. Incentive toda a família a se cadastrar e a participar da campanha pedindo sua nota fiscal de serviço com CPF”, incentivou a presidente do Lar das Marias, Adelaide Portela.

O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, também participou da entrega dos cheques simbólicos e lembrou das vantagens de participar da campanha Nota Premiada Manaus.

" Além das premiações em dinheiro e de poder ajudar as instituições que acolhem tantas pessoas necessitadas, o cidadão que se cadastrar na campanha e pede seu CPF na nota de serviço acumula descontos no lançamento do IPTU. O participante pode chegar a um desconto de até 50% por exercício” " subsecretário da Receita da Seme, Armínio Pontes

Pontes falou sobre o sucesso da campanha e que mais cidadãos têm acreditado nos benefícios da Nota Premiada. Segundo ele, somente neste ano, o número de CPFs cadastrados praticamente dobrou e hoje soma 71 mil. Para realizar o cadastro e concorrer basta acessar o site da campanha .

O próximo sorteio ocorrerá no dia 4/10, com base nos números sorteados na extração da Loteria Federal do dia 29/9. Serão 27 premiações que somam R$ 112 mil. A relação completa com os contemplados e instituições indicadas neste sorteio está disponível no site.

