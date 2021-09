Comércio adere ao Dia do Cliente e espalha mensagens

| Foto: Divulgação

A pesquisa mais buscada neste dia 15 de setembro no Google Trends do Brasil, sabe qual é? Dia do Cliente. E não é sem razão. Cada vez mais o comércio busca as redes sociais para agradar e atrair consumidores. E haja criatividade!



O Dia do Cliente, comemorado no dia 15 de setembro, foi criado pelo empresário João Carlos Rego, especialista em marketing e recursos humanos. Além de ser uma data de celebração e homenagem ao cliente, é também uma oportunidade para estreitar os laços entre consumidor e empresa e, claro, vender mais! Esse é um dos motivos pelos quais é fundamental inseri-la no calendário sazonal das empresas

Para os especialistas, o foco das campanhas deve ser mostrar o quanto os clientes são importantes e, por isso, o comércio adere à data. como forma de recompensa e valorização.

Recente pesquisa realizada pela Opinion Box mostra que os consumidores brasileiros ainda não conhecem tanto a data quanto conhecem a Black Friday e o Dia do Consumidor. Muito menos reservam o Dia do Cliente para fazer suas compras gastando menos. O Dia do Cliente é celebrado em 15 de setembro, enquanto o Dia do Consumidor é no dia 15 de março. Ambas as datas têm como objetivo movimentar o mercado e aproveitar as promoções, porém não são a mesma coisa.

Muitos se confundem, pois o conceito de cliente e de consumidor são muito parecidos, mas sugerem coisas diferentes, pois todocliente é um consumidor, mas nem todo consumidor é um cliente. O cliente não deixa de ser um consumidor, porém ele possui uma relação de fidelidade, confiança ou lealdade com determinada marca ou estabelecimento comercial. Portanto, o objetivo do Dia do Cliente é a transformação de consumidores em clientes, por meio de promoções, vantagens no pagamento e brindes.

Então, quer agradar aos clientes? Espalhe mensagens de carinho e reconhecimento. Com certeza, eles se sentirão agraciados com a lembrança e sua marca será mais fidelizada. Isso pode ser dito de forma bem simples, como:

"Nós amamos aquilo que fazemos e isso pode ser demonstrado na qualidade de nossos produtos.Ter você como cliente é a certeza de que estamos no caminho certo, muito obrigada por estar sempre conosco", ou " Um brinde a você, que nos inspira todos os dias. A sua preferência é nossa maior satisfação. Feliz dia do cliente!"

Se preferir, confie na sua inspiração ou contrate um bom analista de marketing e espalhe "amor" no Dia do Cliente.

