Confira dicas para ter destaque nas entrevistas de trabalho on-line

MANAUS - A pandemia de coronavírus alterou a forma como muitas atividades são realizadas no dia a dia. No mercado de trabalho, as entrevistas de empregos passaram a ser feitas de forma remota, o que exige do candidato atenção a pontos que antes não eram necessários, como o ambiente em que a conversa vai acontecer.

A coordenadora pedagógica da Faculdade Santa Teresa, Débora Nogueira, ressalta que esse formato de entrevista vai continuar fazendo parte da rotina das empresas, mesmo com o fim da pandemia. “É uma forma que se adequou bem à nova realidade, em que cada vez mais a tecnologia está sendo usada como um mediador e facilitador das atividades diárias”, afirmou.

Na Faculdade Santa Teresa, que tem um foco muito forte voltado ao mercado de trabalho, os estudantes são preparados inclusive para as entrevistas de emprego, sejam elas on-line ou presenciais. No caso da entrevista remota, o primeiro ponto a ser observado pelo candidato, segundo Débora Nogueira, é o de que este modelo é tão formal quanto o presencial. Por isso, é necessário adotar os mesmos cuidados que teria se fosse no escritório da empresa.

É também preciso escolher um ambiente adequado para a conversa, com boa iluminação, sem barulho ou distrações como pessoas passando.

" A iluminação é um item muito importante, porque o avaliador, assim como na entrevista presencial, leva em conta a forma de falar, os gestos e expressões. Em relação ao som, uma boa opção é usar fones. Dessa maneira, o recrutador consegue ouvir de forma mais clara " Débora Nogueira, coordenadora pedagógica da Faculdade Santa Teresa

Ela também orienta o candidato a falar olhando para câmera, para gerar uma conexão com o avaliador. De acordo com Débora, a recomendação é testar o som e a imagem, antes da entrevista. “Diferente de quando a entrevista é presencial e o ambiente é o da empresa, na conversa remota todo esse cuidado com os detalhes deve ser do candidato”, frisou.

Durante a entrevista, caso aconteça algum problema como falta de internet, a dica é não se desesperar. “Ligue para o avaliador e explique. Ele, com certeza, vai entender e retomar a conversa. Quando usamos a tecnologia, é possível que problemas aconteçam. Isso é normal e não irá prejudicar a avaliação”, explicou.

As demais orientações que ela dá valem para qualquer tipo de entrevista de emprego. Débora alerta para o cuidado com a apresentação pessoal. “O ideal é escolher roupas de tons neutros. No caso das mulheres, a maquiagem não deve ser exagerada. Durante a entrevista, converse com o recrutador de forma natural, sem querer demonstrar aquilo que não é. Esse é o momento de apresentar as habilidades e os pontos fortes do currículo. Sorria e demonstre interesse pelo trabalho”, enumerou.

Currículo

Débora Nogueira destaca que algo importante e que deve ser observado pelos candidatos e que é um passo antes mesmo da entrevista, é a apresentação do currículo. “Um bom currículo é essencial para que a pessoa seja selecionada para a entrevista”.

O currículo, diz ela, deve conter informações sobre as experiências do profissional, sua formação acadêmica, cursos realizados, trabalhos voluntários. As habilidades interpessoais são bastante exigidas, nos dias atuais. Por isso, é necessário descrever se é uma pessoa proativa, com boa oratória, por exemplo.

Algo que já vem acontecendo há alguns anos, Débora alerta, é a avaliação das redes sociais do candidato. “Observe a forma como se apresenta nesses canais, pois eles também são levados em consideração. Os recrutadores costumam ligar para os empregos anteriores, para ter referências. O ideal sempre é sair de um emprego sem problemas, para que isso não o prejudique em outras oportunidades”.

